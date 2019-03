Chợ Bến Thành: Giá Thuê Sạp Cao Ngất Ngưởng

Các sạp lớn ở trục đường chính chợ Bến Thành giá thuê gần trăm triệu đồng/tháng.

Tọa lạc ngay trung tâm Sài Gòn và cũng là biểu tượng của thành phố này, lâu nay chợ Bến Thành luôn có giá cho thuê sạp cao ngất ngưởng. Đặc biệt, dù giá cao nhưng vẫn luôn đắt hàng, các sạp cho thuê vẫn kín chỗ, theo Thanh Niên (TNO).Tại ngôi chợ này, giá thuê tối thiểu là 12 triệu đồng/tháng cho sạp đơn, có cỡ diện tích phổ biến 1 x 1.5 m. Cần nói thêm đây là những sạp nằm trong các khu vực nhỏ hay trong góc. Còn nếu sạp có cùng diện tích nhưng ở khu vực sầm uất, đông khách hơn thì giá phải từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.Theo TNO, đó là chưa nói đến loại sạp đôi (diện tích gấp đôi sạp đơn, khoảng 1 x 3 m). Những sạp đôi ở mặt tiền, góc có giá thuê đến 60 - 70 triệu đồng/tháng. Như tại khu vực bán hàng mỹ nghệ sơn mài, một tiểu thương cho biết đang cho thuê giá 60 triệu đồng/tháng.Hơn thế, cũng sạp đôi nhưng nằm ở các trục đường chính của chợ Bến Thành, giá thuê có khi lên mức 80 - 90 triệu đồng/tháng là bình thường.TNO dẫn lời chị Hồng, chủ một sạp bán đồ lưu niệm tại chợ Bến Thành, cho biết giá thuê sạp là 20 triệu đồng/tháng, rồi thuê thêm một cô phụ việc hết 12 triệu đồng/tháng. Nếu tính lương của chính chủ sạp nữa và chưa kể thuế hằng tháng thì đã chi ra gần 50 triệu đồng/tháng. “Mở mắt ra mỗi ngày phải bán tối thiểu 2 triệu đồng mới đủ chi phí. Buôn bán ngày càng ế ẩm, cạnh tranh nhiều nên cũng ngán lắm. Bởi vậy nhiều chủ sạp nghỉ bán, cho thuê lại quầy lấy tiền tiêu sướng hơn”, chị Hồng nói.Được biết các sạp chợ ở Tân Bình, An Đông cũng cho thuê khá được giá. Như giá thuê của Ban quản lý Trung tâm An Đông mới (chợ An Đông 2) là 1.35 tỉ đồng cho 60 tháng, tương đương 22.5 triệu đồng/tháng. Còn tại chợ An Đông cũ, giá thuê lại từ các chủ sạp khoảng 7 - 8 triệu đồng/sạp có diện tích 2.1 m2 trong góc. Cùng diện tích đó nhưng sạp nằm ngoài mặt tiền hoặc ngay cầu thang cuốn giá thuê gấp đôi, từ 15 đến 17 triệu đồng/tháng. Thường thì giới tiểu thương phải thuê sạp đôi mới đủ diện tích để bày hàng hóa, nhất là quần áo.Tương tự, tại chợ Tân Bình giá thuê sạp cũng chênh lệch nhiều tùy vị trí. Ví dụ một sạp rộng 1.2 m2, trên có thêm gác gỗ để chất, cất hàng hóa thì giá thuê 16 triệu đồng/tháng, trong khi cũng giá này có thể thuê được sạp đôi nằm trên con đường nhỏ bên hông chợ.