Nước Yến: Chỉ Là Hỗn Hợp Nước Đường Và Hóa Chất

Môi trường ô nhiễm là chuyện tràn lan khắp nơi tại Việt Nam... hại sức khỏe toàn dân... Báo An Toàn Giao Thông kể: Vào khoảng 8h ngày 14/3, hàng chục hộ dân phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai (Nghệ An) đã bê những tảng đá lớn chặn QL48E không cho phương tiện qua lại do bức xúc cảnh ô nhiễm. Theo ghi nhận mặt đường đầy rẫy ổ gà, ổ voi, bụi mù mịt, bám trắng xóa trên nhà dân và cây xanh của khu dân cư thuộc khối 9 và 10, phường Quỳnh Xuân.