Chùa Phước Quang: Lễ Tiểu Tường Ni Trưởng Như Thủy Và Khóa Tu

Chùa Phước Quang.(hình hồ sơ)

Garden Grove (VB)- - Chùa Phước Quang (Phước Quang Buddhist Temple) tọa lạc tại số 12471 Euclid Street, Thành phố Garden Grove, CA 92840, điện thoại số (714) 360-3938, (714) 213-5692, do quý Sư Cô Thích Nữ Như Quang và Thích Nữ Như Minh trụ trì sẽ tổ chức Khóa Tu Học, Lễ Tiểu Tường Ni Trưởng Như Thủy vào các ngày 6-7 tháng 4 năm 2019,Nhân dịp nầy quý Sư Cô trân trọng kính mời đồng hương Phật tử bỏ chút thì giờ đến tham dự một ngày Tu Học được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều Thứ Bảy ngày 6 tháng 4 năm 2019 (nhằm ngày Mùng 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi) và tham dự Lễ Tiểu Tường Ni Trưởng Như Thủy vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7 tháng Tư năm 2019 (nhằm ngày Mùng 3 tháng 3 năm Kỷ Hợi).Ngoài ra chùa còn tổ chức các khóa lễ nhân ngày họp mặt Ni Giới Hải Ngoại từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4 năm 2019, cuộc họp mặt quy tụ các Ni Sư, Sư Cô đến từ các Tiểu Bang, các thành phố lận cận và tại địa phương Nam California.Ban tổ chức, Chùa Phước Quang rất mong được sự hổ trợ của qúy đồng hương Phật tử xa gần bằng cách về tham dự các khóa lễ theo chương trình kể trên để có dịp tham gia tu học hầu làm lợi lạc cho bản thân và gia đình.Để tiện việc sắp xếp xin quý đồng hương Phật tử gọi điện thoại ghi danh trước ngày 4 tháng 4 năm 2019. Mọi chi phí ẩm thực do chùa đài thọ.Tiếp xúc với Sư Cô Thích Nữ Như Quang được Cô cho biết, mặc dù ngôi Chùa mới được tạo lập vào ngày 7 tháng 7 năm 2017, phương tiện còn thiếu thốn nhưng lúc nào quý cô cũng đặt nặng về vấn đề tu học đối với Phật tử do vậy nên chùa đã cố gắng tạo phương tiện cho Phật tử có nơi tu học.Hằng tuần vào ngày Chủ Nhật từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa có các khóa lễ Cầu An, Cầu Siêu… Hằng ngày vào lúc 4 giờ đến 6:30 chiều có giờ công phu, chùa có cung cấp các món ăn chay.Vào ngày Thứ Bảy của tuần lễ Thứ Hai trong tháng có tổ chức bữa cơm chay miễn phí để phục vụ đồng hương Phật tử trong vùng.Sư Cô cũng cho biết vào khoảng đầu Tháng Tám chùa có tổ chức khóa: “Cấm Túc Kiết Thu” một tuần cho khoảng 30 vị Chư Ni. Trong dịp nầy đồng hương Phật tử có thể tham dự bằng cách sáng đi, chiều về. Trong khóa có trì tụng Kinh Pháp Hoa, mọi chi tiết sẽ được thông báo để đồng hương Phật tử ghi danh tham dự.Ngoài ra Chùa cũng có những sinh hoạt bình thường để giúp Phật tử về việc Quan, Hôn, Tang, Tế…Theo quý Sư Cô cho biết để có được ngôi chùa ngày hôm nay đó cũng nhờ vào sự phát tâm của qúy vị mạnh thường quân cũng như đồng hương Phật tử xa gần kẻ ít người nhiều để duy trì ngôi chùa. Nhân dịp nầy qúy Sư Cô xin chân thành cảm tạ quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, cảm ơn quý đồng hương Phật tử.Xin nguyện cầu Chư Phật mười phương gia hộ cho tất cả quý vị cùng đồng hương Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý.Mọi chi tiết xin liên lạc về Chùa số 12471 Euclid Street, Thành phố Garden Grove, CA 92840, điện thoại số (714) 360-3938, (714) 213-5692.