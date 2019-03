Truyện Cổ Tích: Chiếc Hộp Sắt Biết Nói

Tóm tắt: Ngày xưa có một hoàng tử bị mụ phù thủy nhốt vào trong chiếc hộp sắt đem bỏ giữa rừng. Một ngày nọ có vị công chúa đi lạc, nhìn thấy chiếc hộp, nghe tiếng nói từ trong hộp phát ra. Nàng hứa sẽ lấy người trong hộp để được chỉ dẫn về nhà. Nhưng vua cha lại tráo hai thiếu nữ khác đi thay để giải cứu người trong hộp. Cả hai đều bị phát giác là giả nên cuối cùng công chúa phải đi, nếu không hoàng cung sẽ sụp đổ. Khi phá được hộp, nhìn thấy hoàng tử, công chúa bằng lòng kết hôn, nhưng xin hoàng tử cho trở về thăm gia đình. Hoàng tử dặn về nhà chỉ nói ba câu rồi trở lại ngay, nhưng công chúa quên lời dặn, và thời gian sau khi trở lại thì hoàng tử và chiếc hộp biến mất, Công chúa nguyện đi kiếm tìm chàng dù chân trời góc biển và nàng gặp mẹ con rùa giúp đỡ qua được núi thủy tinh, đến hoàng cung gặp chàng. Nhưng hoàng tử lúc đó đang chuẩn bị cưới vợ. Công chúa xin làm người hầu và lấy một trong ba hạt dẽ ra ăn, nhưng bên trong là một bộ áo cưới rất đẹp, công chúa bèn ngã giá với người sẽ làm vợ hoàng tử...Kỳ 8 (tiếp theo)Nhìn bộ đồ cưới tuyệt đẹp kia, lòng cô dâu ao ước làm sao có cho được bộ đồ ấy để mặc trong ngày cưới. Cô dâu muốn mua với điều kiện cô hầu gái đặt ra. Cô dâu nhận lời ngay. Và cô dâu nói với chú rể:Em có một đứa hầu gái, nó rất là điên rồ, nó đòi đổi cho em bộ đồ cưới tuyệt đẹp, để chỉ được ngủ trong buồng của chàng đêm nay, chàng có ưng ý không?”Chú rể đáp:“Nếu em bằng lòng thì anh cũng ưng thuận thôi, để em thỏa ước nguyện”.Nhưng trước khi chia tay nhau đi ngủ, cô dâu mời chú rể uống một chén rượu có pha thuốc ngủ. Sau đó chú rể vào buồng mình ngủ và cho phép cô hầu gái cùng vào.Hai người vào buồng. Nhưng mới đặt lưng xuống là chú rể ngủ ngay. Chàng ngủ say đến mức nàng không sao có thể đánh thức chàng dậy để trò chuyện. Nàng thức suốt đêm trường than thở:“Em đã giải thoát cho chàng ra khỏi rừng sâu, ra khỏi chiếc hộp sắt giam cầm chàng. Em đã vượt núi thủy tinh, đi qua ba lưỡi kiếm, vượt một con sông lớn tìm chàng. Giờ đây ở bên chàng thì chàng chẳng thể nghe những lời em nói”.Những người hầu ngủ ở bên ngoài buồng đều nghe rất rõ tiếng nàng than thở suốt đêm hôm trước. Hôm sau họ kể lại cho chủ của mình nghe.Tối hôm sau, công chúa cầm hột dẻ thứ hai. Khi hạt dẻ vỡ, hiện ra bên trong một bộ đồ lộng lẫy còn đẹp hơn bộ đồ cô dâu lần trước. Cô dâu lại nhìn thấy và xin mua lại, nhưng công chúa không bán, lại chỉ xin tặng không để được ngủ trong phòng của chú rể lần nữa. Cô dâu đồng ý, nhưng lại pha thuốc ngủ cho hoàng tử uống, và khi vào buồng, cũng như đêm trước chàng lại lăn ra ngủ và ngủ say đến mức nàng lay thế nào chàng cũng không tỉnh dậy.Cô gái than thở những lời như đêm trước. Những người canh gác ngủ ngoài buồng đều nghe rất rõ và sáng hôm sau họ lại kể cho chủ của mình nghe.(còn nữa)