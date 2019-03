Bên Bờ Chiến Tranh TC-Mỹ

Vi AnhĐô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ hôm 7-3-2019 tuyên bố, Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự trên Biển Đông trong năm qua. "Trong năm qua, tàu chiến, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom (của Trung Quốc) hoạt động mạnh mẽ hơn so với các năm trước đó, chắc chắn là như thế" Ông Davidson khẳng định, đồng thời nhấn mạnh đây là "một mối hiểm nguy" đối với dòng chảy và hoạt động thương mại cũng như hệ thống dây cáp truyền tải thông tin tài chính bên dưới biển Đông.”Khi được báo chỉ hỏi về việc liệu Washington sẽ tăng cường hay giữ nguyên tần suất chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải, Đô đốc Davidson không trả lời. Nhưng Ông khẳng định Washington duy trì cam kết mạnh mẽ trong khu vực.Còn Ngoại trưởng [NT] Mỹ Mike Pompeo trên đường về sau hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà nội, ghé Phi Luật tân [ Phi]. Ông gặp và hội đàm với Tổng thống Phi Rodrigo Duterte hôm 28/2 rồi cùng họp báo với Ngoại Trưởng Phi Teodoro Locsin. NT Mỹ Pompeo bảo đảm Mỹ sẽ bảo vệ Phi nếu bị tấn công trên Biển Đông, và tái khẳng định Hiệp ước Quốc phòng Chung Phi-Mỹ 1995 sẽ được tuân thủ nếu đồng minh của Mỹ là Phi bị xâm chiếm. Và Ô. Pompeo nói rõ Trung Quốc [TQ] là một mối đe dọa cho sự ổn định. Ông Pompeo quả quyết “Bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhắm vào các lực lượng, máy bay và tàu của Philippines ở Biển Đông sẽ khởi động các nghĩa vụ quốc phòng chung.”Trong thời gian đó, ngày 8 tháng Hai, TQ bị cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược & Quốc Tế của Hoa Kỳ cáo buộc TC điều lực lượng dân quân biển giả dạng ngư dân “chiếm” một số bãi bồi cát xung quanh đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Phlippines chiếm đóng trái phép từ năm 1960 đến nay. Trên đảo có phi đạo dài 1.200 mét mà Philippines cho sửa chữa lại trong thời gian qua.Tuy nhiên, vùng biển giữa đảo Thị Tứ và rặng san hô Subi hiện do Trung Quốc chiếm đóng, từ năm 2015, đều nằm về phía Tây Bắc Philippines. Kể từ đó, Trung Quốc thực hiện các biện pháp bồi đắp đảo nhân tạo thành một pháo đài khổng lồ của hải quân và không quân của họ.Còn Nhựt sáng 5 tháng 3 cho 2 tàu khu trục Nhật Bản đến Đà Nẵng. Đây là hai tàu huấn luyện JS Setoyuki và JS Shimayuki thuộc lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản có 390 sĩ quan và thuỷ thủ, do Đại tá Nakagama Yoshiyuki - Chỉ huy trưởng Đơn vị huấn luyện số 1 làm Trưởng đoàn. Thời gian chuyến thăm chính thức từ ngày 6 đến 9/3.Và Mỹ cho máy bay ném bom chiến lược B-52 gọi là 'pháo đài bay' B-52H Stratofortress của Mỹ bay gần các đảo tranh chấp trên Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện trong nhiệm vụ "hiện diện liên tục máy bay ném bom". Tiêu biểu như chỉ trong 6 tháng gần đây, Không Quân Mỹ đã bốn lần cho siêu pháo đài bay B-52 đến thị uy trên Biển Đông: Trước phi vụ hôm 04/03, những chiếc B-52H đã tiến hành tuần tra trên Biển Đông và biển Hoa Đông vào tháng 9 và tháng 11 năm 2018.Như thông lệ, Không Quân Mỹ lần nào cũng không tiết lộ khu vực cụ thể mà các chiếc B-52 bay qua, nhưng riêng việc oanh tạc cơ Mỹ hiện diện trên Biển Đông làm cho Trung Quốc phản ứng mạnh. Như thường lệ, Bắc Kinh thường phản ứng mạnh trước sự xuất hiện của quân đội Mỹ gần khu vực mà chính phủ TQ đã xây đảo nhân tạo và lắp đặt khí tài quân sự trên các thực thể tranh chấp một cách phi pháp.Hồi tháng 9/2018, một tàu khu trục của Trung Quốc đã tiến đến gần tàu USS Decatur với khoảng cách chưa đầy 41 mét, buộc tàu Mỹ đổi hướng để tránh va chạm. Trung Cộng điều tàu đe dọa trong lúc Đài Loan và Nhật chuẩn bị thảo luận về quyền đánh cá ở đảo Điếu Ngư, trong ba ngày kể từ 5 tháng 3 rồi.TC cũng cho 4 tàu hải giám Trung Cộng đã đi vào vùng biển được Nhật coi là vùng đặc quyền kinh tế tại phía tây bắc đảo Uotsurijima, đảo lớn nhất của Senkakus hay Điếu Ngư, vào sáng thứ Bảy trước. Đây là lần thứ 7 tàu Trung Cộng đi vào vùng biển này trong năm nay, và điều này được coi là lời cảnh báo gởi đến cả Tokyo và Đài Bắc.Theo giới phân tích, Trung Cộng cũng khá lo ngại về việc Đài Loan và Nhật Bản thắt chặt quan hệ, do đó, mục tiêu chính của Bắc Kinh là phá vỡ mối quan hệ này càng nhiều càng tốt.Hiện TQ là nước tuyên bố chủ quyền chừng 90% Biển Đông qua đường đứt khúc 9 đoạn mà Bắc Kinh đơn phương vạch ra. Đường này thường được gọi là đường lưỡi bò và bị Manila kiện ra Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế- PCA ở La Haye. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, PCA tuyên bố đường đứt khúc 9 đoạn không có giá trị cả về pháp lý lẫn lịch sử; tuy nhiên Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa như thế.Trước tình hình TQ chiếm cứ ngang ngược ấy, ông Mahathir Mohamad, Thủ tướng Malaysia nói rằng Trung Quốc nên xác định “cái gọi là quyền sở hữu” của mình ở khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông để các nước có tuyên bố chủ quyền khác có thể thu được nguồn lợi từ vùng biển giàu tài nguyên này.Việt Nam CS cũng lên tiếng về Biển Đông. Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 16 (ACDFM-16) diễn ra sáng ngày 7/3 tại Pattaya, Thái Lan. Tại hội nghị ông này lên tiếng nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông và đề nghị lực lượng thực thi pháp luật trên biển và hải quân các bên liên quan tăng cường hợp tác, nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định vùng biển trong khu vực.Truyền thông trong nước loan tin ngày 7/3, trích phát biểu của Thượng tướng Phan Văn Giang nói thêm rằng những thách thức an ninh trên biển như tranh chấp chủ quyền, tranh chấp tài nguyên, cướp biển… sẽ tiếp tục đe dọa an ninh trên biển khu vực Đông Nam Á.Trong khi đó, tàu TQ lại đâm chìm Tàu cá VN ở Hoàng Sa. Tin cho biết vào khoảng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 3, chiếc tàu cá mang số hiệu QNg-90819 của ngư dân Nguyễn Minh Hùng, cư ngụ tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 44101 đâm chìm tại vùng biển cách thành phố Đà Nẵng chừng 198 hải lý về phía đông. Đây được cho biết là khu vực Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa.Trên tàu có 5 ngư dân và họ đã cố bám vào phần nổi của tàu sau khi bị đâm chìm. Sau chừng hai tiếng đồng hồ một tàu cá cũng của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đến cứu 5 nạn nhân.Tình trạng ngư dân Việt Nam đi đánh bắt tại Biển Đông, đặc biệt khu vực Quần Đảo Hoàng Sa, trong những năm qua bị tàu Trung Quốc sách nhiễu, đập phá, cướp hải sản, ngư lưới cụ, đâm chìm và thậm chí bắn chết người từng xảy ra.Từ lâu truyền thông CSVN chỉ gọi thủ phạm TQ gây nên những vụ việc như vừa nêu đối với ngư dân Việt Nam là ‘tàu lạ’. Trong vụ việc mới xảy ra ngày 6 tháng 3, cơ quan chức năng Việt Nam và truyền thông trong nước gọi đích danh là “tàu Trung Quốc”.Ngần ấy sự kiện trên đây cho thấy tình hình TC và Mỹ cùng đồng minh ở Biển Đông hết sức căng thẳng, như thời tiền chiến của cuộc chiến tranh vùng, lúc nào cũng có thể xảy ra do một bất trắc nào đó./.(VA)