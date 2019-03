New Zealand: Nổ Súng Đền Hồi Giáo, 49 Chết

CHRISTCHURCH - Cảnh sát chiến đấu nhanh chóng được phái đến khu phố Christchurh của thành phố South Island, nơi có tin về súng nổ tại đền Hồi Giáo – cảnh sát yêu cầu cư dân ở yên trong nhà.Thẩm quyền cảnh sát không thông báo chi tiết về điều gì xẩy ra – cũng không thấy tin về thương vong.Bản tin ngắn của cảnh sát ghi “súng nổ tại trung tâm Christchurch”.Nhân chứng kể: 3 người nằm trên mặt đất, chảy máu bên ngoài tòa nhà.Radio New Zealand dẫn lời nhân chứng cho biết: 4 người nằm trên mặt đất, và máu đổ khắp nơi, theo tường thuật của báo Hong Kong..Thông báo bằng twitter của cảnh sát Canterbury viết “Sự việc nghiêm trọng xẩy ra tại đền Hồi Giáo – nên tránh đến gần. Sẽ cung cấp thêm thông tin sau”.Tin giờ chót ghi: 1 tay súng bắn chết 49 người và ít nhất 48 người bị thương, 4 nghi can bị bắt về tội giết người.Vụ bạo động này bắt đầu và kết thúc bằng mạng – từ mấy ngày trước, hung thủ đã phổ biến hình ảnh thượng tôn da trắng và thông điệp cực hữu cổ vũ bạo động chống lại tín đồ Hồi Giáo và các nhóm thiểu số.Tin CNN ghi: Thủ Tướng Úc Scott Morrison loan báo “Ít nhất 1 nghi can khủng bố là công dân New Zealand sinh quán trong nước.Nhân chứng mô tả 1 tay súng là người da trắng 28 tuổi. Y là người thù ghét di dân. Y sẽ ra tòa vào sáng Thứ Bảy này.Nữ Thủ Tướng Tân Tây Lan Jacinda Ardern gọi cuộc tấn công này là “một trong những ngày đen tối nhất của Tân Tây Lan.” “Rõ ràng hiện giờ chỉ có thể mô tả vụ này là một cuộc tấn công khủng bố.” Bà còn cho biết rằng nhiều nạn nhân trong vụ khủng bố này là di dân hay người tị nạn.Cảnh sát chưa cho biết tên thật của nghi can chính là gì, nhưng trong thời gian qua người này đã đăng nhiều tài liệu khủng bố lên mạng xã hội với tên giả là Brenton Tarrant.Tân Tây Lan, với 5 triệu dân, có luật lệ về súng tương đối lỏng lẻo nhưng lại có rất ít vụ giết người bằng súng. Quốc gia này cũng thường được xem là nơi chào đón di dân và tị nạn.