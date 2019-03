Hạ Viện Anh Cho Phép Gia Hạn Brexit Thêm 3 Tháng

LONDON - Hạ Viện Anh đã biểu quyết tối Thứ Năm cho phép Thủ Tướng Theresa May tìm kiếm gia hạn ly thân với Liên Âu – hầu như chắc Brexit chưa thể thực hành ngày 29-3 như dự kiến.Bà May sẽ yêu cầu gia hạn theo quy định của điều 50 khi dự hội nghị EU họp ngày 21-3.Nhưng, gia hạn không là tự động.Phát ngôn viên EU nhắc nhở: phải được tất cả 27 thành viên chấp nhận.Phát ngôn viên của Thủ Tướng May nói: vẫn chuẩn bị trường hợp “Brexit không thỏa thuận”.Kết quả biểu quyết cho gia hạn tại hạ Viện gồm 412 phiếu thuận, 202 phiếu chống – đề án này dự kiến 2 tình huống: gia hạn ngắn (đến cuối Tháng 6) nếu thỏa thuận hiện tại của bà May được ủng hộ trong cuộc biểu quyết tuần tới – trong trường hợp gia hạn dài hơn (đòi hỏi mô hình Brexit thay thế) UK phải dự phần cuộc bầu cử QH Châu Âu kế tiếp.Cùng ngày Thứ Năm, Hạ Viện đã biểu quyết bác bỏ đề nghị trưng cầu dân ý lần thứ nhì.