Luật Sư Tố Mã Lai Kỳ Thị Khi Không Thả Đoàn Thị Hương

KUALA LUMPUR - Tổ luật sư đại diện nghi can Vietnam trong nghi án ám sát anh khác mẹ của Kim Jong-un lên án chính quyền Malaysia kỳ thị khi bác bỏ đơn yêu cầu miễn tố thân chủ Đoàn thị Hương, theo cách phân xử tương tự với nghi can Indonesia.Nghi can Siti Aisyah 27 tuổi, công dân Indonesia đã được miễn tố hôm Thứ Hai và đã hồi hương.Công tố tuyên bố hôm Thứ Tư: tiếp tục xử Đoàn thị Hương .Tin mới nhận: phiên xử tiếp Đoàn thị hương đã đuợc dời đến ngày 1-4, theo báo Singapore.Luật sư The Poh Teik cầm đầu tổ biện hộ của Hương nói “Cả 2 nghi can bị truy tố cùng 1 tội – cả 2 đã khai bị lừa vào vụ như là phim truyền hình thực tế, cùng là vật hiến tế của Bắc Hàn. Hiển nhiên là kỳ thị”.Nhà báo nhắc lại: cảnh sát quốc tế (hay Interpol) phát lệnh báo động đỏ về 4 người Bắc Hàn mà cảnh sát Malaysia nghi là hung thủ đã nhanh chóng đào thoát sau vụ ám sát.