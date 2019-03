Bắc Hàn: Dọa Ngưng Đàm Phán Phi Nguyên Tử Với Mỹ, Đổ Lỗi Cố Vấn Bolton, Ngoại Trưởng Pompeo Phá Thượng Đỉnh 2

SEOUL - Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao từ Pyongyang cho biết Bắc Hàn đang xem xét khả năng đình chỉ đàm phán phi nguyên tử nếu Hoa Kỳ không nhân nhượng.Thứ trưởng ngoại giao Choe Son-hui quy trách Hoa Kỳ về sự tan vỡ đột ngột của thượng đỉnh Kim-Trump tại Hà Nội.Thông tấn Tass của Nga tường thuật: Cho tuyên bố “Chúng tội không có ý định nhân nhượng dưới mọi hình thức, cũng không muốn tham gia loại điều đình này”.Theo lời Choe, ngoại trưởng Pompeo và cố vấn John Bolton tạo ra bầu khí thù địch và không tin cậy, cả cản trở nỗ lực thương lượng xây dựng của các nhà lãnh đạo Bắc Hàn.Kim Jong-un sẽ chính thức lên tiếng về lập trường phi nguyên tử, và về các hành động của Bắc Hàn.Thứ trưởng Choe lên án phía Hoa Kỳ ném bỏ cơ hội bằng vàng, lãnh tụ Kim có thể xét lại sự đình chỉ phóng phi đạn và nổ nguyên tử.Chuyên gia Joshua Pollack tại James Martin Center for Nonproliferation Studies (Monterey, California) phỏng đoán: Phongyang sẽ công bố tối hậu thư.Tại thủ đô Hoa Kỳ đầu tuần này, đặc sứ phụ trách Bắc Hàn Stephen Biegun mô tả hoạt động ngoại giao về Bắc Hàn là sinh động.Tại LHQ hôm Thứ Tư, ông khuyến cáo HĐ Bảo An tiếp tục các trừng phạt.Tiếp theo tin Bắc Hàn dọa tái tục các hoạt động phi đạn và nguyên tử, cả cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và ngoại trưởng Mike Pompeo không nhận đã gây gián đoạn thương lượng phi nguyên tử.Tuy 2 vị này khẳng định tố giác của Pyongyang là sai hay không chính xác, thực tế là không có bao nhiêu tiếp xúc từ ngày TT Trump từ giã thủ đô Hà-Nội.Sau đó, mỗi bên cùng loan báo: không thay đổi lập trường.Trong buổi họp báo tại Hà Nội, TT Trump tuyên bố: Kim đề nghị phá bỏ cơ sở Yongbyon để đổi lấy giải tỏa trừng phạt thay vì chấp nhận định nghĩa về phi nguyên tử của Hoa Kỳ.Bộ trưởng Pompeo minh định “Đòi hỏi của HĐ an ninh quốc gia Hoa Kỳ là bỏ hết các chương trình phi đạn, hệ thống vũ khí và vũ khí phá hủy hàng loạt”.Tuyên bố của cố vấn Bolton là “Phát biểu của thứ trưởng Choe là không chính xác, là sai”.