TC: Sản Lượng Kỹ Nghệ Tăng Yếu Nhất 10 Năm, Thất Nghiệp Tăng

BEIJING - Kinh tế Trung Cộng tiếp tục giảm tốc trong khi sản lượng kỹ nghệ đạt mức tăng yếu nhất 10 năm.Thống kê chính thức ghi: sản lượng kỹ nghệ Tháng 1 và Tháng 2 tăng 5.3% so với cùng kỳ năm trước, không bằng mức tăng 5.7% của tháng cuối năm 2018.Dự báo của kinh tế gia là tăng 5.6% trong thăm dò của thông tấn Bloomberg. (sản lượng kỹ nghệ Tháng 3-2009 tăng 5.1%).Nhưng điểm đặc biệt gây quan ngại là tỉ lệ thất nghiệp 2 tháng đầu năm tăng lên tới 5.3% thay vì 4.9% trong Tháng 12-2018, là cao nhất từ Tháng 2-2017 (là 5.4%).Nguồn tin nhà nước cho hay: doanh thu bán lẻ 2 tháng đầu năm 2019 tăng 8.2% so với cùng kỳ năm trước.Chiến lược gia Liu Peiqian của NatWest Market PLC (Singapore) nhận xét: sản lượng kỹ nghệ và sức mua của người tiêu thụ vẫn bị kềm hãm trong lúc đầu tư hồi phục. Theo ông Liu, tình hình này báo hiệu khả năng nới lỏng về chính sách của Beijing, vì việc làm luôn là ưu tiên cao.Đầu tư tài sản cố định tăng 6.1% là phù hợp với mong đợi – sự gia tăng đầu tư nói chung phản ảnh sức tăng trưởng củng cố của thị trường nhà đất nơi chứng kiến sức tăng 11.6%, mạnh hơn 9.5% trong tháng cuối năm.Nhưng doanh số bán nhà tăng chỉ 2.8% (trong 2 tháng đầu năm) không bằng 12.2% của Tháng 12-2018.Báo Hong Kong tường thuật: kinh tế gia Zhang Jun của Morgan Stanley Huaxin Securities (Shanghai) nói: các số liệu của Tháng 1 và Tháng 2 ám chỉ tiêu thụ rất yếu.Theo lời Zhang, nhà nước đang theo dõi ảnh hưởng chậm chạp của các biện pháp can thiệp như hạ định chế vốn dự trữ vốn của ngân hàng, giảm thuế cá nhân và doanh nghiệp, trước khi hành động tiếp.Zhang tin rằng Beijing tìm cách làm cho sự trì trệ trở nên ôn dịu và có thể kiểm soát.