An Toàn Nhất Cali: 5 Thị Xã Quận Cam

WESTMINSTER, Calif.-- Một bản tường trình từ SafeWise đưa ra bản phúc trình, cho thấy 50 thành phố an toàn nhất tại California trong năm 2019 dựa vào các thống kê về tội hình sự về bạo lực và về tài sản.Thành phố đứng đầu danhs ách an toàn là Danville, nằm trong thung lũng San Ramon Valley chỉ có tỷ lệ tội phạm bạo lực là 0.35 trường hợp trên mỗi 1,000 cư dân.Los Angeles đứng hạng bét, thứ hạng 222 với tỷ lệ tội bạo lực là 7.61 trường hợp trên mỗi 1,000 đầu cư dân.Danh sách chấm điểm dựa vào thống kê dữ kiện FBI Uniform Crime Data trong năm 2017.Bản nghiên cứu dựa vào các tội tấn công, trộm, giết người, trộm xe hơi và cướp.Nhóm 10 thành phố an toàn nhất tại California là:-- Danville,-- Irvine (ở Quận Cam)-- Rancho Santa Margarita (ở Quận Cam),-- Yorba Linda (ở Quận Cam)-- Murrieta,-- San Ramon,-- Rancho Palos Verdes,-- Folsom,-- Laguna Niguel (ở Quận Cam)-- và Aliso Viejo (ở Quận Cam).Như thế, Quận Cam có 5 thành phố trong nhóm 10 thành phố an toàn nhất.Một số sự kiện đáng chú ý:-- 60% các thành phố an toàn là ở Nam California.-- Theo bản khảo sát State of Safety, tội tài sản là nỗi lo lớn nhất về an toàn của cư dân California.-- Tội bạo lực ở California có tỷ lệ cao hơn mộtc hút so với toàn quốc.