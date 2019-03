Cựu Phó Thủ Tướng Đức Gốc VN Về VN Kinh Doanh Quỹ Đầu Tư

SAIGON -- Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt về nước làm kinh doanh.... theo tin từ nhiều báo trong VN.Báo Dân Trí kể rằng Ông Philipp Roesler (46 tuổi) là người Đức gốc Việt, từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ của Chính phủ Đức. Ông vừa nhận lời về Việt Nam làm việc với tư cách là Chủ tịch Hội đồng cố vấn Quỹ đầu tư mạo hiểm VinaCapital Ventures.Thông báo nhân sự nói trên vừa được VinaCaptial đưa ra ngày 15/3. Sau khi được bổ nhiệm, Tiến sĩ Philipp Roesler sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) Việt Nam mở rộng thị trường nước ngoài.VinaCapital Ventures cho biết, nhiệm vụ chính của ông Philipp Roesler là tham vấn, hỗ trợ các startup trong nước, kết nối với nhà đầu tư và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Đây cũng là lĩnh vực mà tân Chủ tịch Hội đồng cố vấn Philipp Roesler có nhiều kinh nghiệm khi ông từng trải qua nhiều vị trí công tác trong môi trường quản lý nhà nước và tư nhân tại Đức.Báo Dân Trí ghi rằng Ông Philipp Roesler sinh năm 1973 tại Sóc Trăng. Khi còn nhỏ, ông là trẻ mồ côi và được một cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi từ khi 9 tháng tuổi.Năm 2009, ông Philipp Roesler giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế Đức. Ông cũng là Bộ trưởng trẻ nhất trong chính quyền Liên bang Đức và là người gốc Việt đầu tiên trở thành Bộ trưởng ở một quốc gia châu Âu.Năm 2011, ông Philipp Roesler nhậm chức Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử Đảng Tự do Dân chủ (FDP) và giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ trong Chính phủ Đức. Ông rời chính trường vào tháng 12/2013.Năm 2014, ông Phillipp Roesler tham gia Ban Điều hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới Thụy Sỹ và phụ trách khu vực Đông Á. Sau đó, ông trở thành Tổng Giám đốc Quỹ từ thiện HCCF tại New York (Mỹ).Trong khi đó Thời Báo Tài Chính VN ghi thêm chi tiết rằng tại buổi ra mắt vị trí cố vấn chính thức của Tiến sĩ Philipp Roesler, Tập đoàn VinaCapital công bố 2 khoản đầu tư mới của Quỹ VinaCaptal Ventures vào 2 startups công nghệ. Đó là đầu tư vào UrBox (nền tảng số cho giải pháp quà tặng điện tử) và đầu tư vào Wee Digital (công ty công nghệ tài chính sử dụng trí tuệ nhân tạo và sinh trắc học giúp dịch dịch vụ ngân hàng số an toàn và thân thiện hơn).