VC Xét Xử 6 Nhà Hoạt Động Ôn Hòa

HANOI -- Nhà nước CSVN đang tiến hành đẩy thêm 6 nhà hoạt động vào tù... Trong khi đó, blogger bị mất tích ở Thái Lan vẫn chưa có tin tức gì.Bản tin RFI vào hai ngày 18 và 20/03, trong hai phiên xử tại Thành Phố Sài Gòn và tại Cần Thơ, tòa án Việt Nam sẽ xử phúc thẩm 5 người đã bị kết án tù trước đó với tội danh «hoạt động nhằm lật đổ chính quyền», và đưa một người khác ra xử với cáo buộc «lợi dụng các quyền tự do dân chủ».Hôm Thứ Sáu 15/03/2019, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch đã báo động về nguy cơ sáu «nhà hoạt động» vì dân chủ và nhân quyền này bị án tù nặng chỉ vì «các hoạt động chính trị ôn hòa».Trong một thông cáo báo chí, tổ chức bảo vệ nhân quyền nêu rõ trường hợp của các ông Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ, Nguyễn Quốc Hoàn, Phan Trung và Từ Công Nghĩa. Những người này sẽ được đưa ra xửu phúc thẩm tại Thành phố SG ngày 18/03. Hồi tháng 10/2018, trong phiên xử sơ thẩm, họ đã bị kết án từ 8 đến 15 năm tù vì tham gia một nhóm dân chủ, và đã kháng án.Còn ông Lê Minh Thể sẽ bị xử ngày 20/03 tại tòa án quận Bình Thủy (Cần Thơ) về các bài đăng trên Facebook của mình. Ông bị buộc tội «lợi dụng các quyền tự do dân chủ».Thông cáo của Human Rights Watch yêu cầu chính quyền Việt Nam «lập tức phóng thích» sáu người này, vì họ chỉ bị truy tố do «các hoạt động chính trị ôn hòa, như lập hội, bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, và tham gia nhóm họp đông người».RFI ghi lời Ông Phil Robertson, phó giám đốc Châu Á của HRW đồng thời kêu gọi các đối tác thương mại và các nhà tài trợ quốc tế của Việt Nam «cần nói với Việt Nam rằng nếu cứ tiếp tục chính sách đàn áp này thì sẽ gặp vấn đề với các thỏa thuận tài trợ và thương mại mà chính quyền Hà Nội đang muốn ký kết với Bắc Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu.»Theo ghi nhận của HRW, tính đến tháng Ba năm 2019, tại Việt Nam, đã có ít nhất 142 người bị kết án do tham gia các cuộc biểu tình hồi tháng Sáu năm 2018 để phản đối dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng. Nhiều người trong số đó đã bị xử từ nhiều tháng đến nhiều năm tù về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 của Luật Hình Sự.Trong khi đó bản tin RFA ghi rằng Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) đã kêu gọi chính phủ Thái Lan tôn trọng qui chế tỵ nạn mà Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đã cấp cho blogger Bạch Hồng Quyền, một nhà hoạt động ở Việt Nam chạy sang Thái Lan.Theo thông cáo báo chí của RSF phát đi ngày 15 tháng 3 thì sau cuộc bố ráp cách đây hai tuần đến căn nhà nơi ông Quyền ở, bản thân ông này lo sợ có thể phía Thái Lan cho phép đặc vụ Việt Nam bắt cóc ngay tại Xứ Chùa Vàng rồi đưa về Việt Nam.Ông Bạch Hồng Quyền sang Bangkok, Thái Lan từ tháng 5 năm 2017 và sau cuộc bố ráp hôm 1 tháng 3 ông này phải đi trốn với nỗi sợ như vừa nêu.Theo RSF thì một ngày sau khi ông Bạch Hồng Quyền giúp blogger Trương Duy Nhất nộp đơn xin tị nạn tại văn phòng UNHCR ở Bangkok, ông Trương Duy Nhất đã biến mất một cách bí ẩn tại một trung tâm mua sắm ở Bangkok vào ngày 26 tháng 1.Vụ Trương Duy Nhất được cho là bị bắt cóc bởi đặc vụ Việt Nam với sự tiếp tay của chính quyền địa phương Thái Lan làm dấy lên lo ngại rằng các nhà báo Việt Nam khác đã trốn khỏi đất nước cũng có thể chịu chung số phận.Bản thân blogger Bạch Hồng Quyền bị chính quyền Việt Nam buộc tội gây rối trật tự công cộng, nên ông chạy sang Thái Lan với hy vọng tìm được qui chế tỵ nạn cho bản thân và gia đình. Hiện ông này đang đăng ký đi tỵ nạn theo một chương trình của chính phủ Canada.Thái Lan đã từng là nơi ẩn náu cho các nhà báo bị đàn áp bởi các chế độ độc tài trong khu vực, nhưng dưới chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan - ocha, Thái Lan đôi khi lại là nước tiếp tay trục xuất họ về lại nơi phải trốn chạy.RFA ghi thêm:“RSF nhắc đến trong thông cáo báo chí trường hợp blogger Trương Duy Nhất, người Việt đã biến mất bảy tuần trước mà vẫn chưa có tin tức gì.”