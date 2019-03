Roesler Về VN Đầu Tư, Thảm Đỏ, Lở Núi, Sập Tường

Xuân NiệmBáo Dân Trí ghi nhận tình hình đầu tư: Ông Philipp Roesler (46 tuổi) là người Đức gốc Việt, từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ của Chính phủ Đức. Ông vừa nhận lời về Việt Nam làm việc với tư cách là Chủ tịch Hội đồng cố vấn Quỹ đầu tư mạo hiểm VinaCapital Ventures.Thời Báo Tài Chính ghi lời ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiêu dụ đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN do Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc US-ABC, ông Alexander Feldman dẫn đầu, vào chiều tối 14/3: “Tôi mong các bạn hãy nắm lấy thời cơ này, sớm đưa ra các quyết định của mình và Chính phủ Việt Nam, cá nhân tôi và các đồng nghiệp của chúng tôi luôn sẵn lòng chào đón các bạn, lắng nghe ý kiến, đồng hành, hỗ trợ các bạn thành công”.Bản tin Zing kể: Một lượng đất đá bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp một phần căn nhà cấp 4 của gia đình ông Hoàng Văn Việt ở Bắc Kạn khiến hai trẻ tử vong, khi chúng đang ngủ.Tối 14/4, một lượng lớn đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp 1/3 căn nhà cấp 4 của ông Hoàng Văn Việt ở xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.Bản tin Infonet kể chuyện Hưng Yên: Trưởng, Phó Công an xã bị kẻ lạ chém trọng thương tại trụ sở cơ quan.Cơ quan Công an huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) đang tạm giữ Đỗ Đình Tiến (ở xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào) để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc chém Trưởng và Phó Công an xã Minh Đức trọng thương vào ngày 14/3.Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 14/3, tại trụ sở UBND xã Minh Đức (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), 2 vị Trưởng và Phó công an xã này bị Đỗ Đình Tiến (ở xã Minh Đức) đuổi chém trọng thương.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện ở tỉnh Vĩnh Long: Sập tường công trình nhà xưởng, ít nhất 5 người tử vong.Trong lúc công nhân đang thi công nhà xưởng cho công ty may mặc Bo Hsing tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, thì tường bất ngờ sập, chôn vùi hàng chục người. Có 5 người đã tử vong..."Tôi đã chỉ đạo tất cả các lực lượng như quân đội, công an phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tích cực tham gia công tác cứu hộ. Theo báo cáo ban đầu, đã có 5 người tử vong, 2 người bị thương được tìm thấy và khoảng 8 người bị vùi lấp dưới đống đổ nát", ông Rón thông tin.Báo Dân Việt kể chuyện Hà Tĩnh: Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy một phong thư ghi “chào tạm biệt và xin lỗi gia đình”.Liên quan đến vụ ông Nguyễn Trọng Lý - Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ chết trong tư thế treo cổ tự tử, sáng 15.3, thông tin với phóng viên Dân Việt, tại hiện trường, lực lượng chức năng cho biết, tìm thấy một bức thư với nội dung dặn dò và xin lỗi vợ con cùng người thân.Bản tin TTXVN kể chuyện Bà Rịa: Khoảng 3 giờ ngày 15/3, căn ki ốt chuyên sửa chữa đồ điện tử trước cửa nhà số 15 đường Lê Thành Duy, thị trấn Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bất ngờ phát ra tiếng nổ rồi bốc cháy dữ dội.Nhận được thông tin báo cháy, lực lượng cứu hỏa đã khẩn trương tới hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do ki ốt nhỏ lại chứa nhiều đồ điện tử nên lửa cháy rất mạnh. Sau khi dập lửa, lực lượng cứu hỏa phát hiện 3 người trong ki ốt đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, 3 nạn nhân gồm: Huỳnh Tấn Dương (sinh năm 1973), Huỳnh Thị Kim Ngân (sinh năm 2009, là con nuôi của anh Dương) và một người phụ nữ chưa rõ danh tính.Bản tin SOHA kể: Cuối giờ chiều 14/3, người dân trong ngõ 12, phố Đào Tấn (quận Ba Đình, Hà Nội) chứng kiến một người đàn ông leo trèo trên nóc ngôi nhà cao 7 tầng nên báo cơ quan chức năng.Một nhân chứng cho biết, người này thuê nhà sống trong ngõ đã một thời gian. Anh ta leo từ nóc nhà số 52 sang đến số nhà 58, thỉnh thoảng lại bám vào mái, đu người ra không trung...."Ông ta là người Nhật Bản, đang phải điều trị tâm lý tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội", đại điện Đội CNCH - Công an quận Ba Đình nói.Bản tin VOV kể: Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa khởi tố nhóm đối tượng dùng dao chém người tại quán bi-a trên địa bàn thị trấn Yên Bình tối 8/3.Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 22h30 ngày 8/3, tại quán bi-a Tùng Lâm, tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, Bùi Thanh Nam (SN 1998, trú tại thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình) đang chơi thì có 3 nam giới bịt khẩu trang, mỗi người cầm theo một con dao (loại dao phát) chạy vào trong quán đuổi chém.Báo Người Lao Động kể: Sẽ còn bao nhiêu người nữa gặp tai nạn vì đoạn bê-tông đặt bừa, cách quản lý giao thông không khoa học và thiếu trách nhiệm như thế này?Tối 12-3, một nam thanh niên chạy xe máy từ đường Đỗ Xuân Hợp hướng về ngã ba đường Mai Chí Thọ (phường An Phú, quận 2) trên đường dẫn cao tốc TP SG - Long Thành - Dầu Giây, khi đến gần cột đèn số TL3/49 đã tông vào khối bê-tông ở giữa đường, tử vong tại chỗ.Sau khi thông tin về vụ tai nạn được báo chí đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ thắc mắc vì sao lại có khối bê-tông đặt giữa đường gây ra cái chết tức tưởi cho nam thanh niên?Báo Thanh Niên kể chuyện tòa VN: Đại náo phiên tòa, đánh kiểm sát viên, 3 người bị truy tố.Nguyễn Văn Hiền cùng 2 người nhà bị truy tố về hành vi đại náo phiên tòa, đánh kiểm sát viên và HĐXX....bị can Nguyễn Văn Hiền (40 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.SG) bị đề nghị xét xử về 2 tội “gây rối trật tự phiên tòa” và “chống người thi hành công vụ”. Còn bị can Nguyễn Văn Sang (37 tuổi, em ruột Hiền) và Lê Thị Ngọc Loan (43 tuổi, chị họ Hiền) bị đề nghị xét xử về tội “chống người thi hành công vụ”.Các bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù.Báo Tiền Phong kể: vào giữa đêm 14/3, tại khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), người dân bất ngờ phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trước nhà.... cơ quan chức năng phát hiện một mảnh giấy đánh máy 3 dòng chữ tiếng Việt có ký tên ở dưới. Nội dung mảnh giấy nói về di chúc để lại tài sản và mong muốn được hỗ trợ mai táng.Trong mảnh giấy ghi tên ông Lee Ming Hsiung (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) sống một mình trong dãy trọ, thời gian qua ông mắc bệnh nên sức khỏe rất yếu.Báo Dân Trí kể chuyện Sài Gòn xây nghĩa trang: UBND TPSG thống nhất không xây nghĩa trang riêng lẻ cấp xã; giao huyện Cần Giờ rà soát nhu cầu mai táng của người dân để báo cáo đề xuất xây nghĩa trang cấp huyện, đồng thời vận động nhân dân thực hiện hình thức hỏa táng.Về đề xuất xây dựng nghĩa trang tại huyện Cần Giờ, UBND TPSG vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Cần Giờ chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Xây dựng rà soát cơ sở pháp lý, quy hoạch chung, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của huyện, nhu cầu mai táng của người dân báo cáo đề xuất cụ thể, trình lãnh đạo thành phố.