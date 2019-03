TT May Vận Động QH Bỏ Phiếu Lần Ba Thỏa Thuận Brexit

LONDON - Thủ Tướng Theresa May ra sức vận động lần thứ 3 để Hạ Viện chấp nhận thỏa thuận Brexit.Bà loan báo nếu lần này thất bại, 1 gia hạn dài là cần.Tối Thứ Tư, Hạ Viện đã biểu quyết bác bỏ “Brexit không thỏa thuận” trong mọi trường hợp.Chính quyền London cho hay: có thể xẩy ra khả năng gia hạn đến ngày 30-6 nếu Hạ Viện biểu quyết thông qua thỏa thuận của bà May kịp ngày 20-3, sát ngày họp thượng đỉnh Liên Âu tại Brussels.Nhưng bình luận gia của BBC tin rằng ngay cả khi được gia hạn đến hết Tháng 6, London cố sức làm sớm hơn nếu thỏa thuận của bà May được thông qua tuần tới. Mọi gia hạn phải được Brussels đồng thuận.Dường như bà May đã mất kiểm soát đảng – nhiều dân biểu cùng đảng Bảo Thủ bỏ phiếu bác bỏ “Brexit không thỏa thuận”. Kết quả biểu quyết tối Thứ Tư là 321/278, chênh lệch 43 phiếu. Tuy nhiên, kết quả này không có ý nghĩa trói buộc.London vẫn có thể ly thân không thỏa thuận vào ngày 29-3 theo luật hiện hành trừ phi 1 gia hạn được Brussels đồng ý.Tin từ Brussels cho hay: phát ngôn viên EU nhắc nhở “Chỉ có 2 cách để phân ly, là có thỏa thuận nay không và EU sẵn sàng với cả 2 trường hợp”.Phát ngôn viên khuyến cáo “Phải đồng ý 1 thỏa thuận – chúng tôi đã đồng ý 1 thỏa thuận với Thủ Tướng và EU sẵn sàng ký”.