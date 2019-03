Chánh trị sự Hứa Phi đau nặng và bị cộng sản bao vây tại nhà ở Lâm Đồng

Việt Nam, 14/3/2019





Chánh trị sự Hứa Phi, Trưởng Khối Nhơn Sanh Đạo Cao đài Chơn Truyến đang bị bệnh nặng vì cao huyết áp (trên 200 / 150), nhưng nhà cấm quyền đã bao vây nhà từ 7 tháng 3, 2019 đến nay, không cho đi chữa bệnh, cũng như không cho các nhân viên y tế đến điều trị, rất nguy cấp.





Công an đã đưa giấy triệu tập gặp công an để trả lời có tên trong một “tổ chức phản động”.





Tháng 1 năm 2018, Cts đã bị tai biến mạch máu não do công an tra khảo tại đồn công an.





Hình Cts nằm tại nhà.





Bên ngoài công an bao vây.

Xin mọi người giúp đỡ can thiệp và cấu nguyện cho Cts.