Lãnh Tụ Assad: Chiến Tranh Chưa Hết Vì Bị Cô Lập Kinh Tế

DAMASCUS - Sau 8 năm, nhiều kẻ thù của lãnh tụ Assad đã bị đánh bại, Damascus kiểm sóat hầu hết lãnh thổ - nhưng, Assad không ăn mừng.Trong tháng qua, cường quyền Assad tuyên bố “Không là sai khi nghĩ rằng chiến tranh đã hết – điều tôi muốn nói với viên chức và dân thường là: quan điểm lãng mạn là thắng. Chiến tranh chưa hết khi còn phải đấu tranh chống lại cuộc bao vây, cô lập của các nước – bao vây là chiến tranh”.Assad nhấn mạnh: cuộc vây hãm này đang gia tăng.Thủ đô Damascus vừa trải qua 1 mùa đông khó chịu – dân phàn nàn về thiếu hụt năng lượng sưởi ấm và cường quyền quy trách chương trình trừng phạt của phương Tây.Nga và Iran hỗ trợ Assad về quân sự nhưng không giúp bao nhiêu về tái thiết – phương Tây không giúp trước khi có giải pháp chính trị và Assad không nhượng bộ.Cuộc vận động đưa Syria trở lại tổ chức Arab Leaque cũng không tiến triển.Viên chức ngoại giao nhận xét: thách thức lớn nhất là kinh tế, là tái thiết, và Syria hiện không có nguồn thu.Chuyên gia David Lesch, tác giả tập sách “Syria: The Fall of the House of Assad” nói “Syria sẽ giống tình huống của Sudan, nơi nhà nước có quyền kiểm soát giới hạn và các vùng tự trị là ngoài vòng cương tỏa”.