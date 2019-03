TC Trả Đũa, Tố Mỹ Bạo Động Súng, Kỳ Thị Chủng Tộc; Mỹ Tố TC Tăng Đàn Áp 1 Triệu Dân Duy Ngô Nhĩ Ở Tân Cương

BEIJING - Chính quyền Hoa Lục nhắc nhở: Hoa Kỳ hãy lo liệu việc nội bộ của mình trước khi quan tâm đến nhân quyền ngoài nước – hàm ý của Beijing nhắm bạo động súng và kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ.Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ ngoại giao tuyên bố ngày Thứ Năm “Nhân quyền tại đây chưa bao giờ tốt đẹp hơn – chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ gỡ bỏ kính màu và não trạng Chiến Tranh Lạnh, không can thiệp vào việc nội bộ của chúng tôi, viện cớ nhân quyền”.Hôm Thứ Tư, Hoa Kỳ công bố 1 phúc trình về nhân quyền tại Hoa Lục và ngoại trưởng Mike Pompeo tố cáo Beijing tăng đàn áp khoảng 1 triệu dân thiểu số theo đạo Hồi.Ông Pompeo nói: Beijing cũng tăng kỳ thị với những người bất đồng chính kiến Tây Tạng và Thiên chúa giáo muốn chính quyền thay đổi.Phát ngôn viên Lục Khảng mô tả phúc trình nhân quyền của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ là “thiên kiến về tư tưởng”.HĐ Nhà Nước Trung Cộng đã phát 1 phản biện 12,000 chữ chỉ ra các tệ nạn như bạo động súng, kỳ thị, thiếu tự do truyền thông tại Hoa Kỳ.Mặt khác, trong 1 phúc trình về tự do báo chí của tổ chức “Phóng Viên Không Biên Giới – RWB”, Hoa Kỳ xếp hạng 45 và Trung Cộng hạng 176.