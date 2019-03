77% Dân Mỹ: Di Dân Giúp Mỹ Mạnh Hơn; Trump Sụt Điểm, Chỉ Còn 39% Ủng Hộ

(Xem: 432)

NEW YORK -- Một đại bồi thẩm đoàn New York đã đưa trát đòi xem các chứng cớ từ các công ty sản xuất điện thoại di động trong một phần cuộc điều tra hình sự liên bang về các thương lượng chia sẻ dữ kiện của công ty mạng xã hội Facebook với các công ty kỹ thuật, theo một bản tin trên New York Times.