New York: Ông Trùm Của Gia Đình Gambino Bị Hạ Sát

NEW YORK - Trùm băng đảng nổi tiếng Frank Cali đã bị bắn gục bên ngoài nhà riêng ở phường Todt Hill (Staten Island) hồi tối Thứ Tư.Bị bắn 5, 6 phát, “bố già của gia đình Gambino” đã tắt thở trong bệnh viện ở tuổi 53.Nhân chứng cho biết: hung thủ thoát chạy trên 1 chiếc xe màu xanh biển.Đây là vụ thanh toán 1 “bố già” đầu tiên tại New York từ năm 1985.Gia đình Gambino là 1 trong 5 gia đình băng đảng gốc Italy trong lịch sử mafia New York.Ông bị bắn 6 phát đạn tại Todt Hill vào lúc 9 giờ 20 phút tối Thứ Tư, theo cảnh sát cho hay. Những người hàng xóm đã nghe nhiều tiếng súng nổ, theo một người cho biết vào tối Thứ Tư -- tất cả đều cùng âm thanh, như thể phát ra từ một khẩu súng. Một chiếc xe tải màu xanh nước biển bị phát hiện đã chạy thoát khỏi hiện trường, theo cảnh sát cho biết.Ông Cali đã được tuyên bố chết tại Bệnh Viện Staten Island University Hospital.