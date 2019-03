Giả 18 Ngàn Tấn Xi Măng Để Xuất Cảng, Giá 863 Ngàn Đô

HANOI -- Công an vừa bắt làm giả 18.000 tấn xi măng Long Sơn để xuất cảng, theo tin từ Báo Xây Dựng và Báo Chính Phủ.Bản tin này ghi rằng các lực lượng chức năng ở Thanh Hóa vừa phát hiện và bắt giữ hơn 18.000 nghìn tấn xi măng Hoàng Mai giả nhãn mác, bao bì của Công ty xi măng Long Sơn để xuất ra nước ngoài.Đầu tháng 1, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện một lô hàng xi măng giả nhãn mác xi măng Long Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để xuất cảng ra nước ngoài. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo 389 Thanh Hóa đã giao Cục Hải quan Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.Ngày 30/1, Chi cục Hải quan cửa cảng cảng Nghi Sơn bắt quả tang Công ty TNHH Xuất nhập cảng và dịch vụ thương mại Viết Nam (ở B32-TT17, khu Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) đang vận chuyển hàng xuống tàu Tan Binh 236, tại cảng Đại Dương (thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa).Báo Xây Dựng ghi rằng ngay tại chỗ, lực lượng chức năng đã kiểm đếm, có khoảng 12.000 tấn xi măng được đưa xuống tàu, 6.000 tấn khác đang trong kho bãi chuẩn bị đưa xuống tàu. Số xi măng này nằm trong hợp đồng cung cấp 21.000 tấn xi măng Long Sơn mà Công ty Viết Nam ký cung cấp cho một đơn vị của nước ngoài, cũng như trong tờ khai khai báo xuất cảng của công ty này.Tổng số hàng hóa ước tính trị giá trên 20 tỷ đồng.Con số 20 tỷ đồng VN là tương đương 863 ngàn đôla Mỹ.Theo kết quả điều tra ban đầu của phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thanh Hóa, Công ty Viết Nam đã ký với Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) để nhận xuất cảng qua cảng Đại Đương 21.000 tấn xi măng rời đóng bao.Theo nội dung đã được ký kết, số xi măng nói trên sẽ do Công ty Vicem Hoàng Mai sản xuất và đóng gói. Riêng nhãn hiệu, tên, địa chỉ nhà sản xuất trên bao bì sẽ do Công ty Viết Nam đặt in và mang đến Công ty Vicem Hoàng Mai để đóng hàng. Và số bao bì Công ty Viết Nam mang đến Công ty Vicem Hoàng Mai đều ghi nhãn hiệu hàng hóa tên và địa chỉ của Công ty TNHH Long Sơn.Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn cho biết, làm việc với cơ quan chức năng, Công ty TNHH Long Sơn khẳng định lô hàng trên không phải là sản phẩm của công ty, cũng như không phải của các đại lý, nhà phân phối của công ty sản xuất, bán cho các đơn vị nói trên.