SAWPA Đánh Dấu World Water Day, Nhắc Khách Hàng Rằng Nước Là An Toàn, Nước Từ Vòi Được Kiểm Tra Và Theo Dõi Thường Xuyên

Nước vòi tại California an toàn, uống được.Riverside, Calif. – World Water Day, 22 Tháng Ba, tới đây, Cơ Quan Quản Trị Nguồn Nước Santa Ana (SAWPA) muốn nhắc nhở quý vị khách hàng trong khu vực phân nước sông Santa Ana (SARW) rằng, nước dẫn vào nhà quý vị, rồi từ vòi chảy ra, là an toàn để uống.“Hàng tỉ người trên thế giới vẫn chưa có nước an toàn, sạch sẽ để uống,” ông Mark Norton, giám đốc nguồn nước và kế hoạch của SAWPA, nói. “Trong khi giải pháp toàn cầu là phát triển, chúng tôi muốn nhắc nhở khách hàng của chúng tôi rằng, nước của quý vị là an toàn, và được kiểm tra mỗi ngày để bảo đảm đạt tiêu chuẩn liên bang và tiểu bang cao nhất, trước khi nước được đưa đến cho quý vị.”Vùng Phân Nước Sông Santa Ana, trải dài 75 dặm, từ núi San Bernardino qua Orange County, ra biển Thái Bình Dương, là nơi có dân số gốc di dân rất lớn. Những di dân này có nguồn gốc từ những quốc gia mà nước từ vòi là không an toàn. Vì thế, họ vẫn dùng nước đun sôi, nước đóng chai, và nước mua ở các máy nước trong vùng.Nước đóng chai cũng được kiểm tra, nhưng không thường xuyên như nước từ vòi. Ngoài ra, nước đóng chai được chứa trong chai nhựa, có thể có chứa những hóa chất độc. Không có tiêu chuẩn kiểm tra nào đối với các chai nhựa, để biết hóa chất trong nhựa có thấm vào nước hay không, và cũng không có kiểm tra xem có vi khuẩn do nước trong chai sản sinh ra hay không.Thêm vào đó, các tiệm bán nước đáng lẽ phải được theo dõi và kiểm soát, tuy nhiên, các biện pháp này không liên tục, và phẩm chất nước có thể không bảo đảm. Bình và chai mà khách hàng dùng chứa nước mua ở tiệm và máy thường được sử dụng nhiều lần, và cũng có thể có vi khuẩn bên trong.“Khách hàng có thể tiết kiệm tiền khi chọn sử dụng nước từ vòi; một gallon nước từ vòi có giá chưa tới 0.3 cent, so với $2.5 cho một gallon nước đóng chai,” ông Mark Norton nói tiếp. “Bỏ nhiều tiền để mua nước đóng chai không bảo đảm nước có phẩm chất hơn. Chúng tôi đề nghị quý vị nên tái sử dụng những bình đựng nước, để chứa nước từ vòi, hoặc gắn một máy lọc nước ở nhà, nếu quý vị thích mùi nước lọc.”Không sử dụng nước từ vòi cũng có thể không tốt cho sức khỏe, vì nước uống có thể thay thế cho chất đường, nước uống có nhiều calorie, như nước ngọt, nước trái cây, và nước tăng lực, các loại nước thường gây ra bệnh tiểu đường và bệnh béo phì.Tất cả nước từ vòi ở miền Nam California và khắp nơi ở Hoa Kỳ đều được các phòng thí nghiệm có chứng nhận kiểm tra mỗi ngày, để bảo đảm đạt tiêu chuẩn hoặc vượt tiêu chuẩn quy định. Đạo Luật Nước Uống An Toàn đòi hỏi các công ty cung cấp nước từ vòi phải có một phòng thí nghiệm được chứng nhận tiến hành kiểm tra hoàn toàn phẩm chất nước, cũng như phải báo cáo phẩm chất nước hàng năm cho khách hàng.Do Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1993, World Water Day được tổ chức hàng năm, vào ngày 22 Tháng Ba, như là một hình thức tạo sự chú ý cho tầm quan trọng của nước sạch, và cổ động cho việc giữ gìn nguồn nước sạch.