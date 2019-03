Tìm Người, Xây Chùa, Bảo Tàng, Khách Sạn, Cháy

Xuân NiệmTìm công nhân không dễ, đặc biệt với ngành chế biến thủy sản.Báo Tuổi Trẻ kể rằng TP.SG, ĐBSCL 'đỏ mắt' tìm công nhân chế biến thủy sản...Nhiều nhà máy chế biến thủy sản ở TP.SG, ĐBSCL vẫn thiếu lao động trầm trọng. Doanh nghiệp nói đã tăng lương, trong khi công nhân thủy sản nói phải chuyển nghề vì cuộc sống bấp bênh....Tại TP.SG, đến tháng 3, nhiều doanh nghiệp (DN) chế biến thủy sản vẫn rơi vào tình trạng thiếu hụt công nhân. Dù đăng tuyển liên tục song các DN vẫn loay hoay chưa tuyển đủ số lượng. Theo ghi nhận, tại các khu công nghiệp ở TP như Tân Thới Hiệp, Vĩnh Lộc, Bình Chiểu... các công ty thủy sản đều treo biển tuyển công nhân từ vài chục đến hàng trăm người.Báo Giao thông kể chuyện xây chùa lớn, ghi lời Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Nhà nước không đầu tư xây dựng mới chùa và tự viện Phật giáo (trừ một số ít di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Dịch cùng địa phương thực hiện). Các chùa đều do các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp các nhà hảo tâm, tăng ni phật tử phát tâm công đức bỏ tiền ra xây dựng.“...Việc doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình phục vụ lưu trú, ẩm thực xuất phát từ nhu cầu đáp ứng thực tế đặt ra, đặc biệt là cho việc tổ chức các sự kiện lớn, các hội nghị hội thảo quốc tế...là sự cần thiết... Quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chấp nhận việc quy hoạch các khu vui chơi giải trí không lành mạnh, các sòng bài casino gần các chùa và tự viện”.Báo Thanh Niên kể: Ngày 13.3, Bảo tàng Đà Nẵng (24 Trần Phú, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết đã nhắc nhở các hướng dẫn viên về việc không để du khách Trung Quốc tham quan bảo tàng xâm phạm hiện vật.Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nữ du khách Trung Quốc trèo qua dây ngăn cách và ngồi lên hiện vật xe lôi để chụp ảnh lưu niệm, mặc cho đã có bảng cấm.Bị nhắc nhở, nữ du khách này vẫn thực hiện xong bức ảnh mới rời xe và tỏ thái độ khó chịu. Những hình ảnh phản cảm này khiến dư luận bức xúc.Bản tin VOV kể: Doanh nghiệp Khánh Hòa đua nhau hạ giá phòng khách sạn.Việc ồ ạt đầu tư xây dựng khách sạn khiến lượng phòng khách sạn tại tỉnh Khánh Hòa đã tăng gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của khách du lịch.Gần 1 năm trở lại đây, giá phòng lưu trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã giảm sâu, có những phòng giảm đến 60% so với cùng thời điểm năm trước. Trên các trang mạng xã hội, các đại lý lữ hành, nhiều khách sạn thông báo giảm giá đến 70% so với giá niêm yết. Có khách sạn quảng cáo 4 sao, sau khi giảm chỉ còn hơn 600.000 đồng lưu trú một ngày đêm. Có những căn hộ du lịch nằm trên đường Phạm Văn Đồng được quảng cáo chỉ hơn 500.000 đồng mỗi phòng.Báo Người Lao Động kể: Tối 13-3, một vụ cháy nhà dù được dập tắt kịp thời nhưng đã xảy ra 1 người chết tại xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.Đến rạng sáng nay (14-3), lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ việc. Thi thể một nam thanh niên nằm tại tầng lửng của căn phòng. Một xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang túc trực, sơ cứu cho những người tham gia dập lửa.Bản tin VTV kể: Vào ngày 1/4/2019, một cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước.Đây là cuộc tổng điều tra dân số, nhà ở quy mô lớn lần thứ 5 kể từ khi thành lập nước đến nay. Cuộc tổng điều tra sẽ được tiến hành ở 63 tỉnh, thành phố cùng 3 Bộ có tính đặc thù gồm: Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. 10 nội dung sẽ được thống kê trong đợt tổng kiểm tra này là: tình trạng di cư, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh - chết, phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động việc làm, thực trạng nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Lãnh đạo Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai xác nhận vừa tiếp nhận 5 anh chị em (họ hàng của nhau) ở xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vào cấp cứu nghi ngộ độc thuốc diệt chuột, một em khác trong cùng vụ việc này được chuyển lên Trung tâm Chống độc…Chiều 12-3, trên đường đi học về, 6 anh chị em họ hàng với nhau ở xã Tốt Động nhặt được một túi xách đựng nhiều ống nhựa dạng ống thuốc không có nhãn mác, chứa dung dịch màu đỏ bên trong như siro, nhìn rất hấp dẫn nên chia nhau uống thử.Khi uống vào thấy đắng nên các em nhổ ra. Sau khi uống dung dịch lạ nói trên được một lúc, các em đều có dấu hiệu ngộ độc như đau bụng, buồn nôn nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.Bản tin Zing kể: Chiều 13/3, Đại sứ quán Mỹ đã tổ chức buổi tọa đàm về chất lượng không khí ở Hà Nội, với sự góp mặt của các chuyên gia và báo chí.Theo trình bày trong buổi tọa đàm, nồng độ bụi siêu mịn PM2.5 trong không khí - tức nồng độ các chất dạng hạt có đường kính nhỏ hơn 2,5 micron và có thể đi sâu vào phổi và hệ tuần hoàn – đo được ở trạm đo đặt tại Đại sứ quán Mỹ, đã vượt quá quy chuẩn an toàn của Việt Nam 88 ngày trong năm 2018, và đạt mức trung bình 40,7 microgram/m3.Tuy nhiên nếu tính theo quy chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nồng độ PM2.5 vượt quá ngưỡng 232 ngày trong năm qua.Bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc điều hành Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), cho biết Hà Nội xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á và 209 trong tổng số 3000 thành phố được xếp hạng về mức độ ô nhiễm bụi PM2.5, theo báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2018. TP. Hồ Chí Minh xếp thứ 15 trong Đông Nam Á và 455 trên thế giới.Báo Dân Trí kể: Rất nhiều người nhiễm HIV trên địa bàn thành phố chưa biết tình trạng bệnh, bỏ điều trị nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Cùng với hệ thống y tế công lập, nhiều cơ sở tư nhân được bảo hiểm y tế chi trả tham gia điều trị HIV tạo cơ hội tiếp cận cho người bệnh.Theo thống kê sơ bộ của ngành y tế, đến cuối năm 2018 trên cả nước có khoảng 210.000 người nhiễm HIV còn sống. Đại dịch đang âm thầm, lặng lẽ lan tràn trong cộng đồng, ước tính cả nước có khoảng 50.000 người chưa biết tình trạng nhiễm. TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước về số bệnh nhân nhiễm HIV với gần 50.000 người.Kinh Tế & Đô Thị kể chuyện Hà Nội: Dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 6 quận, huyện.Theo thông tin mới nhất từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, ngày 13/3, Hà Nội đã có thêm một huyện là Quốc Oai xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Theo thông tin mới nhất từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, ngày 13/3, Hà Nội đã có thêm một huyện là Quốc Oai xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, tính tới thời điểm này, trên địa bàn Hà Nội đã có 6 quận, huyện phát hiện dịch tả lợn châu Phi, gồm Long Biên, Gia Lâm, Hoàng Mai, Sóc Sơn, Đông Anh và Quốc Oai. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là hơn 400 con. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện hơn 626kg thịt heo được bày bán không có dấu kiểm soát giết mổ, các móng chân của heo bị bong tróc, có biểu hiện của bệnh lở mồm long móng, không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, sử dụng sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh.Bản tin Infonet kể: Cô giáo “lên lớp không giảng bài” tiếp tục bị đình chỉ vì ném vở học sinh.Mới được đi dạy trở lại từ tháng 1/2019, cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên Trường THPT Long Thới (Nhà Bè, TPSG) tiếp tục bị đình chỉ công tác do tái phạm hành vi phản sư phạm....học sinh lớp 10A4 phản ánh cô Châu ném vở, bài kiểm tra của học trò xuống đất khi các em không làm bài tập hoặc làm không đúng như ý cô. Một số phụ huynh cũng phản ánh việc cô Châu lên lớp hay cáu gắt, la mắng làm học sinh căng thẳng...Cô Trần Thị Minh Châu được cư dân mạng gọi là "cô giáo không giảng bài" vào đầu năm 2018 khi lên lớp dạy nhưng không giảng bài suốt mấy tháng liền tại một lớp thuộc khối 12 Trường THPT Long Thới. Do vậy cô Châu bị đình chỉ giảng dạy và sau đó bị kỷ luật.