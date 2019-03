Giới Luật Sư Quan Tâm Về Chiếu Khán Đầu Tư EB-5

Lê Minh Hải

Trong một lá thư ngỏ mới đây gửi Tống thống Donald Trump, một luật sư họat động nhiều năm đã góp ý về Chương Trình Tạo Việc Làm Qua Chiếu Khán (Visa) Đầu Tư EB-5 như sau:Ông Tổng thống thân mến,Những điều lệ mới về đầu tư EB-5 đang được cứu xét nhưng chúng tôi yêu cầu ông thực hiện một khởi đầu mới trong việc hiện đại hóa những điều lệ về EB-5. Nó nên là những cải tổ hợp lý để giúp Chương Trình Tạo Việc Làm Qua Chiếu Khán EB-5 là nguồn vốn thương mại, và tiếp tục tạo hàng ngàn việc làm qua chương trình này.Chương trình EB-5 là một điều rất tốt cho người dân Hoa Kỳ. Những nhà đầu tư di dân phần lớn đến từ Trung quốc đã bỏ vào hơn 20 tỷ mỹ kim vào Hoa Kỳ qua Chương trình EB-5 trong 5 năm qua, tạo hàng ngàn việc làm cho các công nhân Hoa Kỳ và giúp phát triển những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao.Chương Trình Chiếu Khán Đầu Tư Di Dân EB-5 mang lại cho các công ty Hoa Kỳ vốn chi phí thấp để tạo việc làm cho những công nhân Hoa Kỳ đủ điều kiện mà không gây tốn kém cho người trả thuế ở Hoa Kỳ.Hiện nay, một người đầu tư di dân từ Trung quốc hay Việt Nam hoặc Ấn Độ đang phải đối diện với thời gian chờ đợi lâu để có chiếu khán sau khi thực hiện việc đầu tư vào một công ty Hoa Kỳ. Ba quốc gia này đã cung cấp rất nhiều người đầu tư EB-5.Việc cải tổ tốt thực sự cho Chương Trình Tạo Việc Làm Qua Chiếu Khán EB-5 nên bao gồm việc cho phép 10.000 gia đình đầu tư mỗi năm. Hệ thống hiện nay chỉ cho phép khỏang 3.000 gia đình đầu tư bởi vì mỗi thành viên trong gia đình của người đầu tư có một chiếu khán trong số 10.000 chiếu khán kể trên. Tòa Bạch Ốc hoặc Quốc hội cần lọai bỏ những thành viên gia đình đi theo trong số chiếu khán dành cho EB-5. [Chú thích: điều này có nghĩa là nếu một gia đình đầu tư có 4 thành viên thì chỉ nên tính 1 chiếu khán, thay vì 4 chiếu khán, thì số chiếu khán đầu tư còn lại nhiều hơn để có thể cấp cho nhiều gia đình đầu tư khác].Chúng tôi thể hiện lòng khiêm tốn và trân trọng yêu cầu ông vui lòng bỏ những điều lệ mới về EB-5 đang được duyệt xét. Thay vào đó, chúng tôi yêu cầu số tiền đầu tư và số chiếu khán phân phối được thay đổi để làm cho chương trình EB-5 hấp dẫn hơn.Trân trọng,Một Luật sư Quan tâmViệc di chuyển Di Dân Bất Hợp Pháp ra khỏi Hoa KỳSố di dân bất hợp pháp ở Hoa Kỳ nhiều đến độ việc thi hành luật di trú hiệu quả trong nước không thể thực hiện được nữa.Theo bản báo cáo mới nhất của ICE (tức Immigration and Custom Enforcement - cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan), số ngọai kiều bị trục xuất từ Hoa Kỳ là 65.000 người trong năm 2016 và 95.000 người trong năm 2018.Tổng số di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ đã giảm một triệu người từ năm 2010 và hiện nay có vào khoảng 10 triệu 700 ngàn người. Cùng lúc, số bị bắt tại biên giới giảm xuống từ 1 triệu 600 ngàn người trong năm 2000 xuống khỏang 300.000 người trong năm 2017. Tỷ lệ giảm hơn 80%. Con số giảm này không cho thấy cái được gọi là tình trạng "khẩn cấp" ở biên giới.Tương tự, từ năm 2010 đến năm 2016, khỏang hai phần ba những di dân bất hợp pháp mới đã đến từ việc ở quá hạn chiếu khán tạm thời. Chỉ có một phần ba di dân bất hợp pháp nhập cảnh qua biên giới phía Nam. Một bức tường biên giới sẽ không ảnh hưởng gì đến tình trạng ở quá hạn chiếu khán.Việc gia hạn chương trình TPS là một chiến thắng lớn cho nhân quyền dành cho di dânSở di trú USCIS đồng ý theo một phán quyết của ông Edward Chen, một thẩm phán quận liên bang ở California. Phán quyết này yêu cầu Bộ Nội An gia hạn luật Bảo Vệ Quy Chế Tạm Thời (tức Temporary Protected Status - TPS) cho hàng trăm ngàn người di dân ở các nước Haiti, Trung Mỹ và Sudan đang sống ở Hoa Kỳ nhiều năm và đã có những ràng buộc lâu dài ở đất nước này.Thẩm phán Chen nói rằng dự tính của Sở di trú USCIS muốn chấm dứt quy chế TPS dựa trên, một phần, vào việc kỳ thị chủng tộc chống lại những di dân không là người da trắng.Việc gia hạn quy chế TPS, mặc dù tạm thời, là một thắng lợi lớn cho việc công nhận quốc tế về nhân quyền cho người di dân. Điều này bao gồm quyền không bị trả về quê hương nơi mà người di dân sẽ phải đối diện với những điều kiện nguy hiểm, và quyền được bảo vệ chống lại kỳ thị chủng tộc.Bộ Nội An cảnh giác bọn lừa đảo nhắm vào di dân bằng cách mạo nhận là nhân viên liên bang đòi tiền hoặc lấy những thông tin cá nhân.Bọn lừa đảo đang sử dụng số điện thọai của Bộ Nội An lừa người dân ở Hoa Kỳ để lấy những thông tin cá nhân và gửi tiền cho chúng.Bọn lừa đảo gọi cho nhiều người và nói rằng chúng là nhân viên của Sở di trú hoặc các cơ quan liên bang khác hoặc là cảnh sát. Chúng dọa các nạn nhân là họ sẽ bị bắt ngọai trừ họ phải đưa tiền cho chúng. Bọn lừa đảo này cũng email cho các nạn nhân từ những địa chỉ có những chữ tận cùng là 'uscis.org'. Nhưng trang nhà (website) thực sự của Sở di trú là 'uscis.gov'.Bộ Nội An nói rằng đang điều tra và nhắc nhở cộng đồng là cơ quan này không tiến hành những vấn đề di trú theo kiểu lừa đảo này. Sở di trú USCIS không bao giờ gọi hoặc email cho người dân và không bao giờ tìm cách lấy tiền hoặc lấy những thông tin cá nhân của người ta qua điện thọai hoặc email.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Có bao nhiều người di dân ở Hoa Kỳ có Quy Chế Bảo Vệ Tạm Thời?- Đáp: Có khỏang 200.000 dân Salvador, 50.000 người Haiti, 2.500 người Nicaragua và 1.000 người Sudan hiện có quy chế bảo vệ tạm thời.- Hỏi: Cơ quan Thi Hành Luật Di trú và Thuế Quan (ICE) mất bao lâu mới có thể trục xuất tất cả di dân bất hợp pháp ở Hoa Kỳ?- Đáp: Nếu việc trục xuất tiếp tục ở con số 95.000 người mỗi năm như trong năm 2018 thì sẽ mất khoảng 200 năm để trục xuất tất cả di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.- Hỏi: Đòan đại biểu Hoa Kỳ có ăn ở các nhà hàng bán Phở trong chuyến đi tháng Hai vừa qua để gặp lãnh đạo Bắc Hàn tại Hà Nội không?- Đáp: Không có thông tin nào về việc ăn Phở, nhưng giới quan sát thấy có nhiều đơn đặt hàng thức ăn nhanh từ các tiệm McDonald. 