TNS Tom Umberg lên tiếng về quyết định đình chỉ án tử hình tại California

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg lên tiếng về quyết định đình chỉ án tử hình tại California





Sacramento, CA - Sáng nay, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg, Chủ tịch Ủy ban Thượng viện đặc trách về Bầu cử và Sửa đổi Hiến pháp vừa tuyên bố ý kiến của ông trước việc Thống đốc Gavin Newsom quyết định đình chỉ án tử hình tại California.





"Nhìn chung, người dân California đã bày tỏ ý kiến của họ về vấn đề này thông qua việc trưng cầu dân ý cho Dự luật Prop.62. Với tư cách là cựu công tố viên trong quân đội cũng như Chính phủ Liên bang, tôi thấy được tính chất quan trọng của vấn đề này và những thử thách rất lớn trong việc thực hiện nó. Cho dù vậy, trên thực tế, có một số tội phạm nghiêm trọng, những kẻ đã gây ra tội ác ghê khiếp mà luật pháp cũng như công chúng không thể nghi ngờ gì khi xác định những con người đó đáng phải nhận sự trừng phạt cuối cùng.





Toàn bộ hệ thống pháp luật của chúng ta dựa trên công lý Công lý KHÔNG chỉ dành cho những kẻ sai phạm; mà còn cho những người đã là nạn nhân của các sai phạm đó. Nhiều gia đình và người sống sót từ những kẻ đã gây ra tội ác ghê tởm đó thực sự sẽ không bao giờ hồi phục trở lại bình thường. Nhiệm vụ của chúng ta, những viên chức phục vụ cho cộng đồng, là phải bảo vệ những nạn nhân đó, bảo vệ cho xã hội và tương lai của chúng ta.





Tôi hy vọng Thống đốc Newsom sẽ sử dụng thời gian sắp tới để tham gia vào cuộc thảo luận chung với Quốc Hội cũng như cư dân California trên toàn tiểu bang về vấn đề hệ trọng này.





Senator Thomas Umberg represents the 34th Senate District which includes the cities of Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, and Westminster. Umberg is a retired

U.S. Army Colonel, and former federal prosecutor. He and his wife,

Brigadier General Robin Umberg, USA (ret.), live in Orange County.