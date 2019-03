Nữ Võ Sĩ Gốc Việt Bi Nguyen Đấu Võ Đài ONE Championship

Nữ võ sĩ Bi Nguyen

MANILA, Philippines -- Nữ võ sĩ Mỹ gốc Việt sẽ lần đầu tham dự giải võ thuật lớn nhất Châu Á -- ONE Championship -- vào ngày 12/4/2019, so găng với nữ võ sĩ Indonesia tên là Dwi ani Retno Wulan.Trận đấu sẽ tổ chức ở võ đài Manila, thủ đô Philippines.Cô Bi Nguyen, 29 tuổi, là một nữ võ sĩ Mỹ gốc Việt, khởi đầu sự nghiệp võ thuật với môn võ Muay Thai, và rồi chuyển sang môn võ tự do hỗn hợp MMA vào năm 2014.Bi Nguyen đã đấu 6 trận trong cương vị tài tử, thắng 5 trận và thua 1 trận.Bi Nguyen thăng cấp lên võ sĩ chuyên nghiệp vào năm 2016, thắng luôn ba trận chuyên nghiệp.Bi Nguyen nổi tiếng trên màn ảnh truyền hình Hoa Kỳ là qua cuộc thi thực tế TV có tên là Survivor (Kẻ Sống Sót), trong tập thứ 37 có tên là “Survivor: David vs. Goliath.”Đối thủ trận sắp tới là cô Wulan, 20 tuổi, đã thắng trận đầu trên ONE Championship hồi tháng 11/2018.Cô Wulan là công dân Indonesia, hiện đang giữ chứcVô Địch Võ Muay Thai ở Indonesia, và đang huấn luyện ở võ đường Han Academy.Cô Bi Nguyen đang huấn luyện ở võ đường Tiger Muay Thai.Trận đấu giữa Bi Nguyen và Wulan có danh xưng là trận “ONE Championship: Roots of Honor” (Vô Địch Võ Thuật ONE: Gốc Rễ Danh Dự), sẽ tổ chức ở võ đường Mall of Asia Arena tại Manila.Năm 2019 là năm thứ 9 của ONE Championship, giải võ thuật lớn nhất Châu Á, bản doanh tại Singapore nhưng các trận đấu tổ chức ở nhiều thành phố lớn tại Châu Á.