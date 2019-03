Facebook Bị Điều Tra: Cho 150 Hãng Đọc Dữ Kiện Người Dùng

NEW YORK -- Một đại bồi thẩm đoàn New York đã đưa trát đòi xem các chứng cớ từ các công ty sản xuất điện thoại di động trong một phần cuộc điều tra hình sự liên bang về các thương lượng chia sẻ dữ kiện của công ty mạng xã hội Facebook với các công ty kỹ thuật, theo một bản tin trên New York Times.Bản tin nhắc rằng báo này từng tường trình về tình hình Facebook móc nối với các công ty, kể cả các công ty sản xuất điện thoại di động, và cho họ tiếp cận dữ kiện riêng tư của hàng trăm triệu người sử dụng mạng mà không cần sự cho phép -- và ngay cả trong những cách có vẻ như cố ý tránh việc hỏi xin phép.Facebook như dường xác nhận bản tin bằng cách nhìn nhận với báo NYT rằng họ đang “hợp tác” với các điều tra viên.Bản văn Facebook viết rằng: “Chúng tôi đã cung cấp lời điều trần công cộng, trả lời các câu hỏi, và cam kết sẽ tiếp tục như thế.”Theo báo NYT, thương lượng của Facebook với hơn 150 công ty khác nhau đã cho họ xem danh sách bạn người dùng, thông tin liên lạc và các dữ kiện khác, đôi khi công cần ai đồng ý.Điều tra viên đã chất vấn Facebook về những vấn đề khác, kể cả liên hệ với Cambridge Analytic, công ty chính trị gom góp dữ kiện người dùng và làm việc với ban tranh cử của Trump.