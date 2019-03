Trump Ra Lệnh: Cấm Bay Boeing 737 Max 8; Canada: Boeing 737 Max 8 Lên Xuống Theo Hướng Thẳng Đứng Là Dễ Gây Tai Nạn

WASHINGTON - Hồ sơ dữ liệu liên bang xác nhận: phi công từng lái Boeing 737 MAX 8 đã gửi nộp thư phàn nàn về cách phi cơ này vận hành trong lúc bay.1 phi công chính xác nhận: hệ thống bay tự động đưa mũi phi cơ hướng xuống đất. Trong trường hợp này, phi công trưởng tắt quy chế tự động và tiếp tục bay đến đích.Tai nạn tại Ethiopia đang được điều tra, 2 hộp đen chưa được phân tích, nên chưa biết bằng chứng trực tiếp liên quan với chuyến bay lâm nạn ở Indonesia 5 tháng trước.Hôm Thứ Ba, viên chức Ethiopia xác nhận với CNN: phi công báo tin có vấn đề trong việc kiểm soát bay không lâu trước khi phi cơ rơi cách nơi cất cánh hơn 60 kilomet.1 phi công mô tả cẩm nang là không thích ứng và không đầy đủ - phi công này tin rằng phi công không được huấn luyện đầy đủ về nhu liệu bay, cũng không nhận được tài liệu đầy đủ.Các phàn nàn kể trên cho hiểu rằng phi công điều khiển Boeing 737 MAX tại Hoa Kỳ từng nhận ra thiếu sót gì đó.Phóng viên CNN tìm kiếm viên chức FAA và Boeing để hỏi nhưng chưa được hồi đáp.Liên quan đến phi cơ Boeing 737 MAX 8, một bản tin khác cho biết phi cơ này bị cấm bay tại không phận Châu Âu và một số nước tại Châu Á, Úc, trong đó có VN. Bản tin viết như sau.FRANKFURT - Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA) đã phát lệnh cấm phi cơ Boeing 737 MAX 8 bay tại không phận chau Âu tiếp theo tai nạn hôm Chủ nhật tại Ethiopia. Đức, Pháp và Anh đã quyết định ngưng bay loại phi cơ này 1 ngày trước.EASA nhắc nhở: trước tai nạn tại Ethiopia, nguyên nhân của tai nạn Boeing 737 MAX 8 hồi Tháng 10 chưa được biết.Nhà sản xuất Boeing khẳng định dòng Boeing 737 MAX là an toàn, cơ quan hàng không dân sự liên bang FAA không yêu cầu hành động gì sau 2 tai nạn kể trên.Công ty Boeing loan báo đang củng cố nhu liệu điều khiển bay, sẽ cập nhật tất cả Boeing 737 MAX 8 trong vài tuần.Tại Hoa Kỳ, các hãng lớn vẫn khai thác Boeing 737 MAX 8 – nhưng, 2 nghiệp đoàn là Hội tiếp viên chuyên nghiệp (APFA) và Liên đoàn công nhận vận tải (TWU) yêu cầu 2 hãng American Airlines và Southwest ngưng bay Boeing 737 MAX cho tới khi biết nguyên nhân gây tai nạn tại Ethiopia.Trong khi đó, bản tin của UPI hôm Thứ Tư cho biết rằng Cơ Quan Hàng Không Liên Bang Hoa Kỳ đã ra lệnh ngưng bay tất cả các phi cơ Boeing 737 Max 8 và Max 9, theo Tổng Thống Donald Trump đã loan báo hôm Thứ Tư, đưa Hoa Kỳ vào quốc gia sau cùng ra lệnh cấm bay loại phi cơ này sau tai nạn rớt máy bay tại Ethiopia vào cuối tuần rồi làm chết 157 người.Loan báo của Mỹ đến sau thông báo cấm bay của Canada vài giờ.Khi loan báo cấm bay, Bộ Trưởng Giao Thông Canada Marc Garneau, viện dẫn các tài liệu vệ tinh mới nhất cho thấy hướng thẳng đứng của các máy bay lên xuống cho thấy các trở ngại tương tự, theo báo the New York Times cho biết.Trước đó Ai Cập, Kazakhstan và Việt Nam đã tham gia cùng với Liên Hiệp Âu Châu, Trung Quốc, Úc và Ấn Độ đình chỉ máy bay Boeing 737 Max 8 từ các không phận của họ.