TNS Tom Umberg Trình Dự Luật Gia Hạn Việc Ghi Danh Và Bỏ Phiếu Ngay Trong Ngày Bầu Cử

THƯỢNG NGHỊ SĨ TOM UMBERG

TRÌNH DỰ LUẬT GIA HẠN VIỆC

GHI DANH VÀ BỎ PHIẾU NGAY TRONG NGÀY BẦU CỬ

(Sacramento, CA) - Thượng nghị sĩ Thomas J. Umberg (D-Santa Ana), Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về Bầu cử và Sửa đổi Hiến pháp, vừa tuyên bố bản dự thảo cho Dự luật SB72 nhằm tối đa hóa cơ hội cho công dân California thực hiện quyền bầu cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

“Dự luật SB72 cho phép mọi công dân California có quyền ghi danh và bỏ phiếu ngay trong ngày bầu cử. Đây là một cơ hội rất tốt cho nhiều cử tri vì cuộc sống bận rộn không thể ghi danh trước mà vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình. Cung cấp tùy chọn này tại mỗi địa điểm bỏ phiếu là bước hợp lý tiếp theo trong việc cho phép người công dân vận dụng hiệu quả Hiến pháp qua quyền bầu cử của mình.” Thượng Nghị sĩ Umberg nói.

Vào năm 2018, California lần đầu tiên ban hành luật “CVR- Conditional Voter Registration” (tạm dịch là ghi danh bầu cử có điều kiện) trong văn bản Ghi Danh Bầu Cử được áp dụng trên toàn tiểu bang. Theo đó, các quận hạt chỉ được quyền cung cấp CVR tại các văn phòng thường trực của cơ quan bầu cử của Quận hạt. Theo đó, cử tri có thể ghi danh bỏ phiếu trong ngày bầu cử tại phòng phiếu khu vực theo quy định. Nhưng các phiếu bầu đó chỉ là phiếu bầu tạm thời, không được tính cho đến khi việc ghi danh bầu cử được kiểm chứng. Hiện nay, CVR cũng đang được áp dụng tại các địa điểm bỏ phiếu tại những quận hạt tham gia Đạo luật “Voter’s Choice Act” (Lựa chọn cách bỏ phiếu).

Trên thực tế, đã không có nhiều cử tri đủ điều kiện ghi danh bỏ phiếu theo CVR trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2018 vừa qua vì bị ảnh hưởng bởi quy định chỉ được ghi danh bỏ phiếu trong ngày bầu cử tại chính phòng phiếu thuộc khu vực từng địa phương nên nhiều cử tri phải bỏ cuộc vì mất nhiều thời gian, có khi đến hơn 4 tiếng đồng hồ cho việc xếp hàng ghi danh và bỏ phiếu.

Theo bản dự thảo Dự luật SB72 của TNS Umberg, bắt đầu từ năm 2020, tất cả các quận hạt sẽ cho phép cử tri đủ điều kiện được ghi danh và bỏ phiếu ngay trong Ngày Bầu Cử (Election Day) tại mọi địa điểm bỏ phiếu của khu phố. Được như vậy, California sẽ gia nhập cùng 15 tiểu bang khác hiện đang cho phép hoặc xem xét áp dụng luật cho phép ghi danh và bỏ phiếu ngay trong Ngày Bầu Cử.

Nói về điều này, Rey Lopez-Calderon, Giám đốc Điều hành Ủy Ban California Common Cause phát biểu "Mỗi người công dân đủ điều kiện phải được quyền ghi danh bầu cử một cách thuận tiện, an toàn và công bằng, phù hợp với tất cả cử tri và cơ quan bầu cử. Khi chúng ta cải tiến cuộc bầu cử qua luật cho phép cử tri ghi danh và bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử là chúng ta có thể đảm bảo hệ thống bầu cử được chính xác, hiệu quả và bảo vệ quyền bầu cử của mọi người công dân."

“Tiểu bang California phải nỗ lực nhiều hơn trong việc nâng cao sức mạnh quyền bầu cử của công dân và nâng cao tỉ lệ tham gia bầu cử đối với cử tri có thu nhập thấp, cử tri trẻ và cử tri da màu. SB72 sẽ giúp cho việc bỏ phiếu dễ dàng hơn và bảo đảm tiếng nói của tất cả cử tri được lắng nghe, bởi vì sẽ không có cử tri đủ điều kiện nào bị từ chối vào Ngày Bầu Cử.” Ý kiến của Ông Raul Macias, Giám đốc&Luật sư của Dự án Quyền Bầu Cử(Voting Rights Project)

Dự luật Thượng viện SB72 được đồng bảo trợ bởi League of Women Voters of California, California Common Cause, và American Civil Liberties Union of California, cũng như được chính thức ủng hộ bở California Public Interest Research Group(CALPIRG) Dự luật SB72 dự kiến sẽ được đệ trình tại Ủy Ban Thượng Viện đặc trách về Bầu Cử và Sửa đổi Hiến pháp vào ngày 2 tháng 4 sắp tới.

Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Thượng nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại thành phố Santa Ana.