QH Lại Bác Thương Lượng Brexit Đẩy Anh Quốc Vào Khủng Hoảng

LONDON - Chưa tới 24 giờ trước cuộc biểu quyết của Hạ Viện, Thủ Tướng Theresa May đạt được thay đổi pháp lý trói buộc với thỏa ước Brexit.

Bộ trưởng Phủ Thủ Tướng David Lidington loan báo: thỏa thuận điều chỉnh này sẽ được Hạ Viện biểu quyết trong ngày Thứ Ba.

Ông Lidington cho hay: các thay đổi giúp củng cố và bổ khuyết cuộc ly thân này.

Thủ Tướng May đến Strasbourg hồi chiều Thứ Hai trong nỗ lực thương lượng sau cùng với các viên chức cao cấp EU để thỏa thuận Brexit có thể được Hạ Viện phê chuẩn.

Trong buổi họp báo tại Strasbourg, chủ tịch ủy hội EU Jean-Claude Juncker cho biết: “lưới chắn” để tránh biên giới “cứng” về thuế quan tại biên giới nước Ireland và tỉnh Bắc Ireland thuộc UK là 1 chính sách bảo hiểm.

Nếu kết quả thương lượng của bà May không được Hạ Viện tán đồng, bà sẽ đối diện 1 cuộc biểu quyết thứ nhì để tránh tình thế “ly thân không thỏa thuận (dự kiến tổ chức ngày 13-3) và biểu quyết gia hạn điều 50 của lịch trình Brexit (tổ chức ngày 14-3).

Trong khi đó bản tin của Newsmax hôm Thứ Ba cho biết rằng Nghị Viện Anh đã bác bỏ thương lượng của Thủ Tướng May về việc ly thân với Liên Âu là lần thứ hai hôm Thứ Ba, tạo thêm khủng hoảng chính trị tồi tệ hơn cho Anh Quốc, vào đúng 17 ngày trước kỳ hạn ly thân theo như kế hoạch.

Các nhà lập pháp Anh Quốc đã bỏ phiếu chống lại thương lượng Brexit của TT May với tỉ lệ phiếu 391 đối lại 242 trong khi bà đang thương lượng vào phút cuối với các lãnh đạo Liên Âu hôm Thứ Hai.

Cuộc bỏ phiếu này của Nghị Viện Anh đặt nền kinh tế lớn hàng thứ 5 trên thế giới vào tình thế bấp bênh không có con đường nào rõ ràng đi tới bởi vì cuộc ly thân khỏi Liên Âu mà chưa có thỏa thuận nào.