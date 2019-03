Mỹ: Trại Tập Trung Dân Hồi Giáo Uighur Ở TQ Là Kinh Hoàng

TAIPEI - Trả lời phỏng vấn điện thoại, Đại Sứ toàn quyền Hoa Kỳ về tự do tín ngưỡng hô hào điều tra về trại tập trung tín đồ Hồi Giáo tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Cộng.

ĐS Sam Brownback nói “Beijing không làm gì để đáp ứng các quan ngại về chính sách giam giữ các sắc dân Uighur (Duy Ngô Nhĩ), Kazakh theo đạo Hồi”.

Trong liên lạc nối mạng với báo giới, ông Brownback nói “Tình hình tại các trại tập trung là thảm kịch và kinh hoàng”.

Cuối chuyến đi Taiwan 3 ngày, ĐS Brownback đã thăm hỏi bà Lee Ching-yu, vợ của nhà tranh đấu Lee Ming-che đang thọ án tù 5 năm về tội khuynh đảo.

Ban đầu, nhà cầm quyền Beijing phủ nhận mọi tin tức về trại tập trung tín đồ Hồi Giáo mọc lên tại Tứ Xuyên từ 2 năm qua và sau xác nhận là “trại dạy nghề” giúp dân Uighur từ bỏ tôn giáo quá khích.

Tin ABC cho hay: ĐS Brownback báo hiệu khả năng vận dụng luật gọi là The Global Magnitsky Act of 2016 (lấy tên luật sư nhân quyền Nga bị ám hại trong tù) để trừng phạt số viên chức can dự chương trình trại tập trung tại Tứ Xuyên.