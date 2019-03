Anh Bắt Đầu Thử Nghiệm Thẻ Ngân Hàng Nhận Dạng Vân Tay

Khoảng giữa tháng 03/2019, ngân hàng Natwest của Anh đang thử nghiệm sử dụng thẻ thanh toán NFC mới tích hợp công nghệ quét vân tay.

Thử nghiệm được tiến hành với 200 khách hàng vào giữa tháng 04/2019, sẽ cho phép những người tham gia thực hiện thanh toán NFC (được gọi là thanh toán không tiếp xúc) mà không cần nhập mã PIN hoặc cung cấp chữ ký. Giới hạn thanh toán 30 bảng Anh khi thanh toán NFC sẽ không áp dụng với nghi thức thanh toán bằng dấu vân tay.

Hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện thanh toán không tiếp xúc ở Anh bằng cách quẹt thẻ của họ vào thiết bị đầu cuối để thanh toán. Do sự thiếu bảo mật, giới hạn thanh toán 30 bảng Anh được áp dụng cho các khoản thanh toán đó, và các nhà bán lẻ sẽ yêu cầu người dùng đặt thẻ vào đầu đọc thẻ và nhập mã PIN để thanh toán những món hàng đắt hơn. Dù thanh toán di động yêu cầu xác thực, khách hàng thường thấy phiền phức với mức giới hạn 30 bảng Anh.

Dữ liệu vân tay được lưu trữ cục bộ trên thẻ, có nghĩa là không có thông tin bảo mật nào để tin tặc có thể đánh cắp từ cơ sở dữ liệu trung tâm của ngân hàng. Phương thức thanh toán mới cũng không thể đánh lừa được – vì luôn có nguy cơ kẻ trộm tìm mọi cách đánh cắp và bắt chước dấu vân tay của người dùng - nhưng nó lại an toàn hơn nhiều so với mã PIN mà ai đó có thể biết được bằng cách chỉ cần nhìn qua vai khi người dùng nhập nó.

Xác thực sinh trắc học đã trở thành một thành phần tiêu chuẩn của thanh toán di động NFC, nhưng dù các thử nghiệm thẻ tín dụng đã được thực hiện từ năm 2015, nó vẫn chưa được áp dụng trên thẻ ngân hàng truyền thống.

