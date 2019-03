Hà Nội: 10 Triệu Người, Sẽ Cấm Xe Máy Để Dân Đi Bộ Nhiều Hơn

HÀ NỘI -- Chính quyền thành phố Hà Nội, nơi mà dân số hiện lên tới 10 triệu người, dự định đến năm 2030 sẽ cấm xe máy và lúc đó người dân sẽ đi bộ nhiều hơn, theo bản tin của trang mạng VietnamNet cho biết hôm 13 tháng 3.

Bản tin này viết rằng, “Lộ trình cấm xe máy ở Bắc Kinh, Thượng Hải là 3-5 năm, với Hà Nội chúng tôi đặt ra lộ trình 12-13 năm - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện nói.

“Theo ông Vũ Văn Viện, xe máy tuy thuận tiện nhưng có quá nhiều thì không chỉ gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nếu không kiểm soát được xe máy, đến một lúc nào đó thiệt hại từ ùn tắc giao thông sẽ để lại hậu quả hết sức nặng nề cho TP.

“Cùng với cấm xe máy, Hà Nội cũng sẽ hạn chế ô tô cá nhân vào nội đô thông qua các giải pháp kinh tế.

“Theo ông Vũ Văn Viện, đi xe máy ở nước ta hiện nay giống như Trung Quốc cách đây 10-15 năm, do vậy để thay đổi cần có giải pháp đồng bộ, trong đó có vấn đề phát triển vận tải công cộng đáp ứng nhu cầu của người dân.

“Chúng tôi có nghiên cứu ở Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc) thấy lộ trình của họ là 3-5 năm. Với tình hình Hà Nội, chúng tôi đặt ra lộ trình dài 12-13 năm, khi đủ điều kiện thì mới cấm”, ông Viện khẳng định.

Bản tin cũng cho biết rằng, “Trong khi đó, chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy nhận định, hạn chế phương tiện cá nhân để giảm ùn tắc giao thông nội đô là đúng, nhưng phương tiện công cộng phải tốt, hạ tầng phải mở rộng, đường thông, hè thoáng.

“Thế nhưng, hiện nay Hà Nội vẫn chưa đưa được tuyến đường sắt đô thị, tàu điện ngầm nào vào khai thác, trong khi đối với thành phố 10 triệu dân thì đây phải là huyết mạch giao thông đô thị.

“Hà Nội đưa ra lộ trình đến năm 2030 cấm xe máy nhưng nếu cấm sẽ có bao nhiêu phần trăm được sử dụng vận tải công cộng? Đến 2030 may ra vận tải công cộng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 20-25%, còn hiện nay mới chỉ 8%.

“Vậy hơn 70% người dân đi bằng gì, chắc chắn người ta vẫn phải đi xe máy, xe cá nhân”, ông Thuỷ lo lắng.

“Ông Thuỷ cũng nói rõ, Hà Nội không nên so sánh với việc cấm xe máy ở Bắc Kinh, bởi khi cấm, vận tải công cộng Bắc Kinh đã đáp ứng 60% nhu cầu đi lại của người dân.

“Đó là chưa kể Bắc Kinh là TP có khí hậu lạnh giống các nước châu Âu, ít người đi xe máy nên việc cấm cũng dễ dàng hơn.

“Đi bộ nhiều hơn

“Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho hay, khi cấm xe máy, người dân sẽ phải đi bộ nhiều hơn, đi sớm hơn. Có thể thời gian đi lại dài hơn nhưng ở trên phương tiện công cộng chứ không phải do ùn tắc ở ngoài đường. Khi lượng xe máy giảm sẽ tạo điều kiện cho phát triển vận tải công cộng tốt hơn, nhanh, thuận tiện hơn.”

Nghĩ cũng lạ, ở xã hội văn minh tiến bộ như ngày nay, tại các nước tân tiến chính quyền nghĩ cách để giúp dân đi bằng các phương tiện hiện đại hơn. Ngược lại chính quyền Hà Nội thì nghĩ chuyện cấm xe máy để dân đi bộ nhiều hơn.

Phải chăng họ muốn dân tập thể dục nhiều hơn, hay đẩy cuộc sống người dân trở về thời hợp tác xã không có xe để đi?