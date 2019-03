GHPGVNTNHK, Cộng Đồng Phật Giáo Nam Cali Họp Báo Công Bố: Đại Lễ Phật Đản Ngày 13 và 14 Tháng 4 Tại Mile Square Park

Trong cuộc họp báo công bố việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563.





Santa Ana (VB)- - Như thông lệ hằng năm, để việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản được phổ biến rộng rải đến đồng hương Phật tử nên một buổi họp báo đã đươc tổ chức vào lúc 11 giờ trưa thứ Sáu, ngày 8 tháng 3, 2019, tại chùa Bát Nhã (Văn Phòng Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, địa chỉ 4717 W. First St, Santa Ana, CA 92703).

Đại Lễ Phật Đản PL. 2563-2019 với chủ đề: “Phật Giáo và Hòa Bình” sẽ được long trọng tổ chức vào hai ngày thứ Bảy 13 tháng 4 và Chủ Nhật 14 tháng 4, 2019 tại Mile Square Park, 16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708. Đây là địa điểm mà hằng năm đã được LS Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam hết lòng giúp đỡ, ngoài ra còn cóï Nghị Viên Thành Phồ Fountain Valley ông Michael Vo, những vậy nầy đã luôn luôn tạo mọi sự thuận lợi cho ban tổ chức trong các ngày lễ.

Buổi họp báo diễn ra dưới sự chứng minh của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phước Thuận (Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK,) Hòa Thượng Thích Nhật Quang (Đệ II Phó Chủ Tịch Nội Vu Hội Đồng ïGHPGVNTNHK,) Hòa Thượng Thích Minh Mẫn (Viện Chủ Tổ Đình Chùa Huệ Quang,)

Ngoài ra còn có Đại Đức Thích Đồng Thiện (Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản) Đại Đức Thích Quảng Hiếu (Tổng Thư Ký), Đại Đức Thích Đức Trí (Phó Ban Tổ Chức), Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên (Phó Ban Tổ Chức, Đặc Trách Tài Chánh); Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh (Ban Tiếp Lễ của đại lễ Phật Đản), Ni Sư Thích Nữ Huệ Chiếu (Trưởng Ban Ẩm Thực) và các Ni Sư, Sư Co:â Hoa Liên, Tịnh Phước, Tuệ Tường, Phước Quang, Liên Khiết, TS Huỳnh Tấn Lê Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế GHPGVNTN/HK Trưởng ban Điều Hợp cùng nột số quý vị cư sĩ trong ban tổ chức…

Về phía truyền thông có phóng viên Việt Báo, Người Việt, Viễn Đông, Little Saigon Radio và Hồn Việt TV, Little Saigon TV, Đài SBTN va SET, Vệt Phố TV, Asian World Media TV, Nhà báo Như Hảo Radio Mẹ Việt Nam, Nhà báo Du Miên VNA-TV cùng một số đài truyền hình và báo chí khác…

Mở đầu cuộc họp báo, TS Huỳnh Tấn Lê người điều hợp chương trình lên ngỏ lời chào mừng và giới thiệu chư tôn đức, Tăng, Ni; cảm ơn các cơ quan truyền thông tham dự.

Sau đó ông cho biết, đại lễ Phật Đản năm nay mang chủ đề “Phật Giáo Và Hòa Bình” sẽ được tổ chức vào hai ngày thứ Bảy 13 tháng 4 và Chủ Nhật 14 tháng 4, 2019.

Ông Huỳnh Tấn Lê cho biết, đáng lẽ tổ chức vào ngày 21 tháng 4 nhưng ngày đó là ngày đại lễ Phục Sinh, sẽ có rất nhiều người vào Mile Square Park nên họ không nhận cho tổ chức vào ngày đó, ngày 28 tháng 4 là ngày Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tổ chức tưởng niệm 30 tháng Tư nên cũng không tiện tổ chức, vì thế bắt buộc phải tổ chức vào hai ngày nói trên.

Sau đó, TS Huỳnh Tấn Lê mời Đại Đức Thích Đồng Thiện, Trưởng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản lên chào mừng và cảm ơn các cơ quan truyền thông. Đại Đức cho biết, được sự tín nhiệm, ủy thác của Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK giao trách nhiệm làm Trưởng Ban Tổ Chức đại lễ Phật Đản PL 2563 - 2019. Đại Đức “Kính mong tất cả các cơ quan truyền thông chung sức chung lòng để giúp đỡ ban tổ chức đại lễ Phật Đản năm nay được thành công tốt đẹp để dâng lên cúng dường ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.”

Sau đó, Hòa Thượng Thích Phước Thuận có mấy lời đạo từ. Hòa Thượng cám ơn ban tổ chức là là những Thầy trẻ đã nhận gánh vác trọng trách tổ chức đại lễ Phật Đản, một buổi lễ vô cùng quan trọng của Phật Giáo, cám ơn các cơ quan truyền thông đã tham dự cuộc họp báo để loan tải những tin tức liên quan đến đại lễ Phật Đản tại Nam California đi khắp thế giới.

Tiếp theo ban tổ chức dành thời gian cho các cơ quan truyền thông nêu ra những câu hỏi có liên quan đến việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2019.

Các câu hỏi được đặt ra đều liên quan đến việc tổ chức từ nội dung đến hình thức cũng như phương tiện dành cho các Phật tử tham dự và cho giới truyền thông. Tất cả đều được Ban Tổ Chức trả lời thỏa đáng, về phần đề nghị của các cơ quan truyền thông là yêu cầu ban tổ chức sắp xếp vị trí cho các cơ quan truyền thông tiện việc hành nghề, yêu cầu những vị không phải truyền thông không nên tùy tiện chụp hình, quay phim làm cản trở cho các cơ quan truyền thông, ưu tiên chỗ đậu xe cho các cơ quan truyền thông tham dự…

Tất cả đã được ghi nhận và sẽ thực hiện trong ngày đại lễ, Ban tổ chức cho biết về phần đậu xe Ban tổ chức sẽ ưu tiên nơi đậu xe gần khán đài nhất cho giới truyền thông.

Sau đó, Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, Phó Ban Tổ Chức đại lễ, đặc trách về Tài Chánh có nhờ các cơ quan truyền thông loan báo giùm, nếu qúy ân nhân, mạnh thường quân hay Phật tử muốn đóng góp tịnh tài cho việc tổ chức, xin vui lòng viết check, phần memo xin ghi: Đại Lễ Phật Đản 2019 và gửi về địa chỉ chùa Bát Nhã (có ở phần đầu bài).

Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã cho biết, vào lúc 6 giờ chiều ngày 16 tháng 3 năm 2019 Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản sẽ tổ chức tiệc chay gây quỹ tại nhà hàng Diamond 3 (góc ngã tư Goldenwest, Westminster).

C ác chi tiết về đại lễ cũng sẽ được phổ biến trên các phương tiện truyền thông trong những ngày sắp tới.

Trong dịp nầy, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn cũng đã cho lời khuyên đến ban tổ chức rất chân tình, Hòa Thượng mong muốn ban tổ chức phải làm sao ưu tiên chú trọng đến giới trẻ, nhất là các em trong gia đình Phật tử tham dự đông đão, phải có chương trình sinh hoạt riêng cho các em…

Tiếp theo, Hòa thượng Thích Nhật Quang thay mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK lên có đôi lời tri ân đến chư tôn đức Tăng, Ni cùng anh chị em trong báo giới , Hòa Thượng nói, “HT rất trân trọng giới truyền thông báo chí, vì nhờ có truyền thông mà khắp nơi trên thế giới biết đến đại lễ quan trọng của người Phật Giáo VN tại miền Nam Hoa Kỳ.”

HT. cho biết, “Thông thường, đại lễ Phật Đản tổ chức vào ngày Rằm Tháng Tư nhưng bên Phật Giáo chúng ta không làm chung một ngày nhứt định được, do đó, tùy hoàn cảnh chúng ta có thể cử hành đại lễ Phật Đản từ tháng Tư đến hết tháng 5.”

Cuối cùng Đại Đức Thích Đức Trí thay mặt ban tổ chức cảm tạ sự tham dự chứng minh của chư tôn Hòa Thượng, quý Ni Sư, Sư Cô và cám ơn anh chị em truyền thông hiện diện.

Sau đó Đại Đức mời mọi người dùng cơm chay thân mật với ban tổ chức.

Mọi chi tiết liên lạc: Trưởng Ban Tổ Chức: ĐĐ Thích Đồng Thuận: (714)824-2274; Trưởng Ban Điều Hợp: TS Huỳnh Tấn Lê: (714) 878-3739. Email: Drlehuynh@gmail.com.

Được biết, chương trình Đại Lễ Phật Đản năm nay chú trọng đến giới trẻ, vì vậy sẽ có phần phiên dịch tiếng Anh để giới trẻ có dịp hiểu thêm về Phật pháp.

Dưới đây là chương trình tổng quát Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563-2019 (có thể thay đổi):

*Thứ Bảy, 13 Tháng Tư:

-4:30PM – 5PM: Thỉnh linh từ chùa Bát Nhã.

-5PM: Trang nghiêm đạo tràng – Đồng hương Phật tử vân tập địa điểm hành lễ.

-5:30PM: Cắt băng khai mạc Lễ Đài Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563.

-5:40PM: Cầu nguyện, có thể là Trình Diễn Thi Múa Lân, Thắp Nến Cầu Nguyện. -8:30PM: Chấm dứt.

*Chủ Nhật, 14 Tháng Tư:

-8AM: Trang nghiêm đạo tràng – Đồng hương Phật tử vân tập địa điểm hành lễ.

-9AM: Văn nghệ đón mừng Phật Đản và thuyết pháp.

-10AM: Đoàn xe diễn hành trên các đại lộ Westminster – Magnolia – Bolsa – Ward.

-10AM: Chư tôn đức vân tập Kỳ Viên Tịnh Xá – Freedom Hall.

-10AM: Cổ Phật khất thực.

-11AM: Cúng dường trai tăng.

-12PM: Thuyết pháp – Tác Bạch của ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm Lễ Đài – Cử Hành Nghi Thức Đản Sinh.

-12:15PM: Vũ Điệu Dâng Hoa của gia đình Phật tử; chính thức cử hành nghi thức Đản Sinh.

-12:45PM: Chương trình văn nghệ xen kẽ đón mừng Phật Đản.

-1PM: Viên chức chính quyền và quan khách đến; báo cáo sinh hoạt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và thuyết trình về hiện tình đất nước.

-2PM: Nghi thức khai mạc: Lễ chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo kỳ, National Anthem và phút nhập Từ Bi Quán.

-2:10PM: Liên khúc Khánh Đản (gia đình Phật tử).

-2:30PM: Diễn văn khai mạc của Đại Đức Thích Đồng Thiện – trưởng ban tổ chức.

-2:35PM: Lời chào mừng của Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Nghị Viên Micheal Võ, phát biểu ngắn của đại diện dân cử.

-2:50PM: Chúc mừng của Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ.

-2:55PM: Thông Bạch Phật Đản của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm.

-3PM: Cảm tạ của ban tổ chức.

-3:05PM: Chương trình văn nghệ ca nhạc và cải lương trình diễn đón mừng Phật Đản.

-9PM: Hoàn mãn.

Mọi chi tiết liên lạc Đại Đức Thích Đồng Thuận (714) 824-2274, Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê (714) 878-3739, chùa Bát Nhã (714) 571-0473.