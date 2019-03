Phó Thị Trưởng Westminster Kimberly Hồ Ra Thông Báo Kêu Gọi Cư Dân Westminster Báo Cáo Những Đoạn Đường Có Nhiều Ổ Gà

BS Kimberly Hồ, Phó Thị Trưởng Westminster, CA





Westminster (CA) – Năm 2019, California mưa nhiều hơn những năm trước đã giúp cho tiểu bang bớt được hạn hán. Tuy nhiên, mưa nhiều lại gây ngập lụt, hư hại nhiều nhà của, làm hư hỏng đường xá và sẽ tốn kém nhiều cho ngân sách tiểu bang cũng như thành phố. Riêng tại Quận Cam nói chung và thành phố Westminster nói riêng, dù không bị ngập lụt nhưng đường phố bị ngấm nước mưa nhiều ngày và xe cộ di chuyển thường xuyên gây thiệt hại nhiều tại nhiều nơi, tạo ra những ổ gà gây nguy hiểm cho cư dân khi lái xe.

“Chúng tôi nhận được nhiều báo cáo về tình trạng ổ gà trên đường phố Westminster. Nhân viên công chánh thành phố đã ra sức sửa chữa nhiều đoạn đường bị hư hại,nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa được phát hiện,” Phó thị trưởng Kimberly Hồ phát biểu.

Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ cho biết thêm nhân viên thành phố báo cáo năm nay mưa nhiều, đường bị hư gấp 3,4 lần so với năm những trước. Khi được báo cáo thành phố thường gửi sở công chánh sửa ngay. Tuy nhiên, họ cho biết vì thời tiết cứ tiếp tục mưa như hiện nay, nhân viên của thành phố phải đợi cho hết mưa và đường phố phải thật khô mới có thể sửa chữa được. Đây là vấn đề an toàn giao thông nên thành phố rất quan tâm, luôn tìm cách sửa chữa trong thời gian nhanh nhất có thể.

Chúng tôi kêu gọi sự tiếp tay của cư dân giúp cho thành phố Westminster an toàn hơn. Khi thấy có ổ gà trên đường phố, xin báo cáo ngay qua nhiều phương thức khác nhau nhau:

Vào trang nhà nhà thành phố để báo cáo: http://www.westminster-ca.gov/our_city/report/street_damage.asp hoặc

Gọi cho thành phố Westminster, điện thoai: (714)548-3252 hoặc

Gọi cho Văn phòng Thư ký của Hội đồng Thành phố Westminster, điện thoại (714)548-3278từ 9:00 sáng đến 12 giờ trưa và cư dân có thể nói tiếng Việt.

