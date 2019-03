Bác Sĩ, Dây Chuyền, Cán Bộ, Dựng Rạp, Lớp 10

Bác sĩ công rủ nhau rời bỏ bệnh viện công, để ra làm việc cho bệnh viện tư… Thế là, khủng hoảng.

Báo Thanh Niên kể: Theo Sở Y tế Đồng Nai, những năm qua tình trạng bác sĩ (BS) ở bệnh viện (BV) công nghỉ việc sang “đầu quân” cho BV tư ngày một tăng.

Cụ thể: năm 2016 chỉ có 65 BS của BV công nghỉ việc, thì năm 2017 tăng lên 98 người, đến năm 2018 là 102 người. Từ đầu năm 2019 đến nay đã có 6 BS BV công nghỉ việc và 5 BS đã nộp đơn.

BS Lê Thị Phương Trâm, Phó giám đốc BV đa khoa Đồng Nai, cho biết trong năm 2018, BV này có 32 BS nghỉ việc, trong đó có 3 phó khoa và 8 BS có trình độ thạc sĩ.

Bản tin VnExpress kể chuyện Huế: Nhiều học sinh bị giật dây chuyền trước cổng trường…

Giả làm phụ huynh đưa con đi học, một phụ nữ đã giật dây chuyền của sáu học sinh tiểu học ở Thừa Thiên Huế.

Sáng 11/3, thầy Hoàng Ngọc Hiếu, Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết, sáu học sinh của trường đã bị một phụ nữ giật dây chuyền vàng bạc.

Báo Pháp Luật kể: Với hàng loạt vi phạm như đánh dân và bắt chui qua háng, chửi mắng Bí thư thị trấn, nhận tín nhiệm thấp trong Đảng... tuy nhiên Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh vẫn được tái cử khóa mới.

Theo tìm hiểu của PLO, ông Vì Văn Hà Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) năm 2006, lúc đang còn là trưởng công an thị trấn Lang Chánh, đã có hành vi đánh người dân tại làng Cui (xã Đồng Lương) và bắt dân phải chui qua háng...

Bản tin VTC kể: Rạp đám cưới dựng ngoài quốc lộ suýt bị xe đầu kéo tông trúng, khách bỏ chạy tán loạn…

Sau va chạm với xe tải, xe đầu kéo lao về rạp đám cưới dựng trên Quốc lộ 70 (Yên Bái), khiến mọi người bên trong bỏ chạy tán loạn.

Vào khoảng 6h45 ngày 10/3, trên Quốc lộ 70 đoạn qua xã Thịnh Hưng (huyện Yên Bình, Yên Bái), một vụ tai nạn xảy ra giữa xe tải và xe đầu kéo khiến xe đầu kéo lao về đám cưới bắc rạp ngoài đường.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 19C - 074.70 kéo theo rơ-mooc mang BKS 19R - 003.42 chạy trên Quốc lộ 70 theo hướng Phú Thọ - Yên Bái. Khi đến Km15 (xã Thịnh Hưng, Yên Bình, Yên Bái), xe đầu kéo va chạm xe tải BKS 21K- 4341 đi chiều ngược lại.

Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Hà Nội: 60 - 62% học sinh vào lớp 10 công lập…

Năm học 2018 - 2019, Hà Nội dự kiến có 101.460 học sinh tốt nghiệp THCS, giảm 4.000 học sinh so với năm trước. Tuy nhiên, để đảm bảo mục tiêu phân luồng và cũng căn cứ vào điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục nên Hà Nội dự kiến 60 - 62% số học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập, tương đương gần 63.000 học sinh. Sẽ có trên 38.500 học sinh bị loại khỏi trường công.

Trong tổng số học sinh tốt nghiệp THCS, dự kiến khoảng 20% vào học trường THPT ngoài công lập, 10% học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Số còn lại tham gia học nghề ngắn hạn để gia nhập thị trường lao động.

Bảo Vệ Pháp Luật kể chuyện Pleiku: Bị đâm chết vì nhắn tin tán tỉnh vợ chủ nợ…

Mượn tiền không trả, Hiền còn nhiều lần nhắn tin tán tỉnh vợ Kỳ. Biết chuyện, Kỳ đã hẹn Hiền ra nói chuyện thì giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Kỳ đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 11/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Quốc Kỳ (32 tuổi, trú tại tổ 9, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi "giết người".

Bản tin SOHA kể: Nam thầy giáo ở Đồng Tháp cho nữ đồng nghiệp cùng trường vay hơn 2 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Sau đó, người này không trả tiền, nam thầy giáo kiện cáo nhiều nơi nên bị kỷ luật.

Thầy Nguyễn Hữu Thông (giáo viên trường THPT Lấp Vò 1, Đồng Tháp) cho biết, cuối năm 2017 và đầu năm 2018 đã cho bà Trần Thị Xuân Mai, giáo viên cùng trường vay hơn 2 tỷ đồng.

"Mai cũng là học trò cũ của tôi. Mai nói số tiền này cho người khác vay để đáo hạn ngân hàng", thầy Thông nói. Hai bên có làm giấy biên nhận nợ và thoả thuận miệng, thầy Thông được chia hoa hồng 3.000 đồng/1 triệu đồng cho vay.

Báo SGGP kể: Sáng 12-3, Công an TP Bảo Lộc tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể một thanh niên tại hồ Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 11-3, một người dân đang câu cá tại hồ Bảo Lộc có cảm giác lưỡi câu bị dính vào một vật rất nặng.

Lúc này, một số người cùng nhau kéo câu thì phát hiện thi thể một thanh niên nổi trên mặt nước và dính vào lưỡi câu. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Báo An Ninh Thủ Đô kể: Nhóm rapper Việt mang tên Locoboiz đang trở thành tâm điểm của những chỉ trích trên mạng xã hội. Theo đó, nhóm này bị tố đã đốt sách vở của các học sinh trường Ams để thực hiện cảnh quay MV, được thực hiện tại lớp Sử của trường PTTH Hà Nội Amsterdam.

Theo thông tin được đăng trên các diễn đàn, sự việc này diễn ra vào ngày 24/2, tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, trong lúc quay một cảnh cho MV mới, vì thiếu đạo cụ, ekip nhóm rapper có tên Locoboiz đã lấy sách vở từ trong ngăn bàn ra đốt. Sáng hôm sau, khi đến lớp, nhiều học sinh khẳng định mình bị mất sách vở.

Theo mô tả, phòng học lúc đó không được dọn dẹp, bảng bị ghi lung tung, bàn ghế ngổn ngang, sách vở bị vứt bừa bãi, vỏ bao thuốc lá và tàn tro vương vãi khắp nơi, nhiều đạo cụ bị vứt lại.

ICT News kể: Tung tin nhảm về dịch tả lợn châu Phi, bị phạt 20 triệu đồng…

Làm việc với Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) chiều 11/3, chủ sở hữu trang Facebook "Đầm bầu thời trang Mami" đã ký vào biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 20 triệu đồng.

Ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, chủ sở hữu trang Facebook "Đầm bầu thời trang Mami" đã rất hợp tác trong việc phối hợp làm việc với Cục. Tại buổi làm việc, đại diện tài khoản này hiểu được hành vi sai trái của mình là do nhận thức kém, mục đích chỉ chia sẻ thông tin để cảnh báo cho các bà mẹ có bầu.

VOV kể: Nữ sinh ở Bình Dương bị 2 tên cướp kéo lê hàng chục mét dưới đường…

Vừa móc điện thoại ra nghe, nữ sinh lập tức bị 2 tên cướp áp sát, giật phăng chiếc điện thoại rồi kéo lê nạn nhân hàng chục mét dưới đường.

Sáng 12/3, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra, làm rõ vụ em Lê Thị Hải A. (19 tuổi, quê ở Đồng Tháp, sinh viên năm nhất) bị cướp giật tài sản và gây thương tích... người dân địa phương nghe tiếng va chạm nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện nữ sinh A. đã bất tỉnh bên chiếc xe máy. Hai đối tượng cướp giật tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao nên không ai kịp truy đuổi.

Tiền Phong kể: Sau khi thấy xe có hành vi lạng lách đánh võng gây nguy hiểm, chị Hoài xuống xe lấy máy chụp ảnh để phản ánh lên cơ quan chức năng bị hai nhân viên nhà xe hành hung dã man ngay tại đường.

Mới đây, chị Võ Thị Hoài (SN 1992, trú tại xóm 8, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đăng tải một đoạn lip ghi lại hình ảnh bị hai nhân viên nhà xe hành hung giữa đường.

Trong đoạn clip ghi lại, cô gái bị người đàn ông và một người phụ nữ khác liên tục giật tóc, tát vào mặt. Thời điểm này có rất nhiều người chứng kiến sự việc, tuy nhiên không một ai đứng ra can ngăn hay bảo vệ.