Đêm Xuân Say Tiếng Phượng Cầm

Nhịp mùa đi như những cơn mưa dầm lạnh lẽo qua khung trời rộng, thấm đẫm vùng đất cằn khô, giờ đây đã xao xác cơn nắng đầu mùa… Nàng Xuân mang về hơi ấm, khoác lên mình chiếc áo sặc sỡ kết bằng hoa dại miền hoang mạc. Loài hoa Anh Túc, biểu tượng của tiểu bang California đồng loạt nở rộ bát ngát một màu vàng cam rực rỡ như quy luật tất yếu của đất trời - Mưa tháng Tư cho hoa tháng Năm - "April showers - May flowers"... Trong bước luân vũ của tạo hóa, mùa Xuân với những giai điệu đẹp đẽ mang đến trong từng nụ mầm xanh biếc nổi vui không nói nên lời và lòng người, ở một vùng ký ức xa xôi nào đó cũng phơi phới âm vang giòng nhạc tình nhẹ nhàng quyến rũ… Đêm Xuân, với ly rượu nồng, đầm ấm ngồi bên nhau, để cùng đắm say tiếng Phượng Cầm...

‘The Concert of Love’ - Đêm Ngợi Ca Tình Yêu sẽ một lần nữa được tổ chức vào Chủ Nhật tuần lễ tới đây 03-24-2019 tại hí viện Hồng Hoa sang trọng - The Rose Theater – Westminster, tọa lạc ngay trong lòng thành phố. Với 1 khán phòng rộng rãi được thiết kế đặc biệt cho những buổi trình diễn âm nhạc, hệ thống âm thanh và kỹ thuật ánh sáng tuyệt hảo do các chuyên gia người Mỹ đảm trách.



Sau nhiều ngày tháng chuẩn bị… Nhiều bài classic được ban nhạc phối lại một cách trẻ trung, mới lạ để đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với người nghe, thêm nhiều tiết mục tốp ca, song ca, hợp ca, hay những bản song tấu, độc tấu, hòa tấu thật đặc sắc…









Phượng Cầm sẽ hân hạnh giới thiệu đến khán thính giả yêu chuộng dòng nhạc thính phòng những bản tình ca và hòa tấu trữ tình nhất mọi thời đại của âm nhạc Việt Nam và thế giới:

Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Cung Tiến, Ngô Thụy Miên ...

Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss, Ion Ivanovici, Johannes Brahms ...

Phượng Cầm là ban nhạc do pianist Nguyễn Minh Phượng sáng lập vào 2016. Trong lần đầu xuất hiện, họ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của giới yêu nhạc. Đến nay số thành viên tham gia ban nhạc Phượng Cầm gồm có 9 nữ Ca/ Nhạc sĩ:











Lina Thanh Nhàn - Violinist: tốt nghiệp âm nhạc ở California State University, Long Beach. Cô từng cộng tác với trung tâm Thúy Nga trong nhiều năm. Lina cũng từng là thành viên cac dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng như OC Symphony, Montage Civic Orchestra, Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.

Jasmine Kim – Violinist: tốt nghiệp âm nhạc ở California State University, Long Beach. Jasmine là thành viên thường trực của những dàn nhạc giao hưởng như The La Mirada Symphony Orchesta, American Youth Symphony …

Gia Hân – Guitarist: là 1 tài năng trẻ của ban nhạc, Ngoài Lục Huyền Cầm cô có thể chơi nhiều nhạc cụ khác nhau.

Nguyễn Thị Hậu – Cellist: Tốt nghiệp trung cấp Cello ở Nhạc Viện Thành Phố SG năm 1995, sau khi sang định cư ở Mỹ 1997, cô tiếp tục hoạt động âm nhạc trong các trung tâm Asia, SBTN, cộng tác với The Friend, là thành viên dàn nhạc VAP. Với một gương mặt thuỳ mị, phong thái đoan trang, cây Trung Hồ Cầm mang âm sắc trầm buồn da diết của Nguyễn Thị Hậu có sức thu hút mãnh liệt.

Thanh Nhã – Keyboardist: Tốt nghiệp Quốc Gia Âm Nhạc về Dương Cầm, Thanh Nhã còn được khán thính giả biết tới nhiều qua phong cách trẻ trung, khả ái trong một số chương trình truyền hình ở đây. Ngoài Phuợng Cầm, Cô còn là thành viên của ban nhạc The Black Stones, và từng đi lưu diễn nhiều nơi khắp nước Mỹ.

Trong đêm Concert of Love năm ngoái, hình ảnh ấn tượng của ca sĩ Mỹ Vân lần đầu hát với Phuợng Cầm, phong cách tha thướt, điệu đà, giọng soprano sáng, mảnh nhưng vẫn nhiều luyến láy dân ca mọi miền, thích hợp để biểu đạt cảm xúc các nhạc phẩm tiền chiến lãng mạn của Phạm Duy, Văn Cao... hoà cùng tiếng nhạc thanh thoát, mềm mại, đã thấm sâu vào lòng thính giả…

Mỹ Vân hát rất hay và thật duyên dáng trong các bản nhạc bán cổ điển như Blue Danube, La Serenata ...

Vân Khanh và Vân Quỳnh - hai chị em. Vân Khanh - với chất giọng alto giàu cảm xúc, ngọt ngào, điêu luyện trong những nhạc bản của Karen Carpenter vang bóng một thời. Vân Quỳnh, âm sắc soprano trong sáng, đầy đặn, khỏe, hát rất hay những nhạc phẩm ngoại quốc như Scarborough fair, Speak Softly Love ... Cô từng đoạt nhiều giải thưởng về thanh nhạc và cộng tác với Thuý Nga trong nhiều năm ...

Trưởng nhóm Phượng Cầm, Pianist Minh Phượng: Cô tốt nghiệp Quốc Gia Âm Nhạc - Huế về Dương Cầm. Từng đoạt nhiều giải thưởng piano ở trong nước và trong những lần lưu diễn ở Trung Hoa, Thái Lan ... Sau khi định cư tại Hoa Kỳ 2012, cô tiếp tục thụ huấn thêm với các Giáo Sư: Pavel Petrov, Dr. Brian Kehlenbach, Dr. Jung Won Jin theo phong cách cổ điển. Bên cạnh vẻ ngập ngừng, e ấp gái Huế, nhìn cô trong vai trò nhạc trưởng, mới thấy được sự tự tin, tính cương quyết... những tố chất cần thiết của con chim Phượng đầu đàn dìu dắt ban nhạc. Ngoài sở trường chuyên môn là khả năng trình tấu những bài của Chopin - đòi hỏi sự thuần thục lã lướt của đôi bàn tay, Minh Phượng còn sở hữu một chất giọng Alto dày nội lực, trầm buồn rất riêng … mà khán thính giả sẽ được thưởng thức giọng hát của cô qua màn độc tấu Piano nhạc phẩm "Hoài Cảm" của Cung Tiến.

Phượng Cầm Ban nhạc Nữ đầu tiên, hội tụ 9 Nhạc sĩ vừa trẻ đẹp, tài hoa, phong cách, gắn bó với nhau với nhau bằng tình yêu, sự am hiểu và niềm đam mê nghệ thuật... làm nên một nét son cho nền âm nhạc người Việt hải ngoại.

Góp thêm phần trang trọng cho đêm ‘The Concert of Love’, không thể không nhắc đến 2 người dẫn chương trình lần này là Cô: Vũ Mai Khanh và Anh: Nguyễn Xuân Nghĩa - người được biết đến nhiều trong cộng đồng như là một kinh tế gia, một nhà bình luận thời sự uyên bác. Với vốn liếng kiến thức âm nhạc phong phú, súc tích về sử liệu. Cả 2 sẽ kết hợp để khéo léo dẫn nhập vào những tình khúc mà họ giới thiệu.

Hãy đến với Đêm Ngợi Ca Tình Yêu - ‘The Concert of Love’, để cùng thưởng thức một không gian nghệ thuật tuyệt diệu, cùng đắm say tiếng Phượng Cầm, với những bản tình ca bất hủ thấm đuợm lòng người... Sự hiện diện của quý bạn hữu là sẽ là những đóa hoa Xuân đẹp đẽ nhất, khích lệ tinh thần cho ban nhạc Phượng Cầm, vốn luôn trăn trở cho hoài bão và niềm đam mê cháy bỏng mà họ vẫn cố gắng theo đuổi thực hiện, như người Nhạc Sĩ thuộc trường phái lãng mạn lừng danh nhất thế kỷ 19 - Robert Schumann đã nói: Âm nhạc thắp sáng trái tim con người …

Trương Đình Uyên

