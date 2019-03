Phật Tử Chùa Vạn Hạnh Hành Hương

(Xem: 207)

Bản tin Vinanet kể: Rau quả là nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, chiếm 1,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước, đạt xấp xỉ 354,94 triệu USD trong tháng đầu tiên của năm 2019, tăng trưởng 21,8% so với tháng 12/2018 nhưng giảm 7,5% so với tháng 1/2018. Ước tính kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 2/2019 đạt 200 triệu USD, giảm mạnh 43,7% so với tháng 1/2019 và cũng giảm 24,9% so với tháng 2/2018.