Mã: Thả Cô Siti Nhờ Indo Xin, Giữ Cô Hương, Vì CSVN Bỏ Rơi

KUALA LUMPUR - Malaysia quyết định trả tự do nghi can Indonesia ám sát Kim Jong-nam, anh khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn.Lý do giải thích : quan hệ rất tốt đẹp giữa Kuala Lumpur và Jakarta.Bộ trưởng tư pháp Tommy Thomas xác nhận : yêu cầu của Jakarta đã được cứu xét và hồi đáp.Cô Sity Aisyah 26 tuổi, công dân Indonesia và nghi can Đoàn thị Hương bị bắt năm 2017 trong nghi án chụp thuôc độc lên mặt Kim Jong-nam tại phi trường Kuala Lumpur.Sau khi được phóng thích, cô Siti phát biểu trong 1 buổi họp báo “Rất vui mừng – mong sớm gặp lại gia đình”. Tòa ĐS Indonesia cho biết : sẽ đua Siti lên máy bay về nước cùng trong ngày Thứ Hai.Báo Singapore tường thuật: thư yêu cầu phóng thích của bộ trưởng nhân quyền Indonesia khẳng định Siti bị lừa làm việc như là đóng phim truyền hình thực tế, không hay biết âm mưu giết Kim Jong-nam.Cuộc xét xử nghi can Vietnam đã bị hoãn – tổ luật sư đại diện Đoàn thị Hương yêu cầu tòa ngưng xét xử.Trong khi đó Báo An Ninh Thủ Đô ghi lời Ông Hisyam Teh Poh Teik, luật sư bào chữa của Đoàn Thị Hương, cho biết cô “đã rất sốc trước quyết định thiếu công bằng” khi không được hủy truy tố giống Siti Aisyah.Do vậy, nhóm luật sư của Đoàn Thị Hương đã quyết định đề nghị ngừng phiên bào chữa của cô. “Đoàn Thị Hương rõ ràng rất thất vọng. Cô ấy không còn tâm trạng nào để bào chữa”, ông Teik nói.Ông cũng cho biết thêm, nhóm luật sư của ông cũng sẽ đề nghị bên công tố viên Malaysia hủy truy tố đối với Đoàn Thị Hương. Vì diễn biến bất ngờ này phiên tòa xử cô Đoàn Thị Hương bị hoãn lại đến ngày 14-3.Nói với các nhà báo thông qua một phiên dịch viên tại tòa án Shah Alam, Đoàn Thị Hương nói cô cảm thấy “sợ hãi” về tình huống hiện tại của mình. “Hiện giờ tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi. Tôi vô tội, làm ơn cầu nguyện cho tôi”, Đoàn Thị Hương nói.Báo Dân Trí ghi rằng, theo Bộ Ngoại giao Indonesia hôm Thứ Hai cho biết quyết định thả tự do cho Siti Aisyah là kết quả từ những nỗ lực của chính phủ Indonesia và họ đang chuẩn bị để đưa Siti về nước.Chính phủ Indonesia cũng công bố bản sao bức thư do Bộ trưởng Luật và Nhân quyền Indonesia Yasonna H. Laoly gửi cho người đồng cấp Malaysia Tommy Thomas, trong đó đề nghị chính phủ Malaysia xem xét cáo buộc nhằm vào Siti Aisyah và cho phép công dân Indonesia về nước “xét trên mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia”.Bức thư của Bộ trưởng Yasonna đề cập tới 3 nội dung chính, trong đó khẳng định Siti Aisyah bị lừa tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế và không hề biết lý do thực sự cho hành động của mình, cũng như không hề có ý định sát hại ông Kim Jong-nam.“Cô Aisyah đã bị lừa và không hề biết gì về việc cô đang bị lợi dụng như một công cụ tình báo của Triều Tiên. Cô Aisyah không có bất cứ lợi ích hay lợi nhuận gì từ hành động đó”, thư của Bộ trưởng Indonesia nêu rõ.Bản tin VOA ghi rằng, từ Nam Định, quê nhà của cô Hương, bố của cô, ông Đoàn Văn Thạnh, cho VOA biết ông đã nghe tin Aisyah được trả tự do trong khi Hương vẫn bị giam, và suy nghĩ của ông về điều này là:“Cô người Indonesia được thả mình cũng mừng cho họ rồi cũng muốn để cho con mình được thả”....Thông qua mạng xã hội, nhóm những người từng vận động sự giúp đỡ pháp lý cho cô Hương cách đây hai năm bày tỏ rằng họ cảm thấy “nghẹn đắng” hoặc “ức phát khóc” về kết quả mới đây tại tòa Malaysia.Bà Nguyễn Hoàng Ánh, một người trong nhóm, cũng là một giảng viên đại học được biết đến rộng rãi trên Facebook, nói với VOA bà và cả nhóm “lặng người” khi nghe tin. Bà nói thêm:“Khi nhận được tin ấy, mình cảm thấy sự bất công quá lớn với Hương nói riêng và người mang hộ chiếu Việt Nam nói chung. Bởi vì hoàn cảnh của hai người không có gì khác nhau cả, nhưng mà Siti Aisyah được thả là nhờ vụ vận động của bên quốc gia của họ”.