Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nam Hàn và Mỹ Bàn Việc Phi Nguyên Tử Bắc Hàn

SEOUL - Phát ngôn viên Phủ TT Nam Hàn loan báo: HĐ an ninh quốc gia Nam hàn và HĐ an ninh quốc gia Hoa Kỳ đang duy trì liên lạc và tham khảo về tin căn cứ phi đạn Sohae của Bắc Hàn được tái thiết, có thể hoạt động lại.Thông tấn Yonap đưa tin : trong 1 cuộc phỏng vấn của ABC, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cho biết ông sẽ nói chuyện này qua điện thoại với người đồng nhiệm Nam Hàn – điện đàm giữa 2 cố vấn an ninh quốc gia sẽ diễn ra trong ngày Thứ Hai. 5, 6 nguồn tin từ tình báo Nam Hàn và 2 cơ sở nghiên cứu Hoa Kỳ phỏng đoán Bắc Hàn định tái tục hoạt động tại căn cứ phóng phi đạn Dongchang-ri.Truyền thông Nam Hàn và truyền thông Hoa Kỳ nhanh chóng quảng bá tin này. Tuần qua, trưởng đoàn thương thuyết phi nguyên tử Lee Do-hoon tới thủ đô Washington để thảo luận hình hình mới.