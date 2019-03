Thủ Lãnh Taleban Sống Gần Căn Cứ Mỹ Không Bị Lộ

KABUL - Sách của 1 nhà báo Hòa Lan tiết lộ : thủ lãnh Mullah Omar sống gần căn cứ chiến lược Mỹ tại tình Zabul của Afghanistabn – 1 cận vệ xác nhận : họ sống an toàn tuy có sự hiện diện gần bên của lực lượng Hoa Kỳ.Phóng viên Hòa Lan Bette Dam viết trong tập sách tựa đề “Searching for the Enemy” xác nhận : Omar sống gần bên căn cứ Mỹ từ nhiều năm. Là người nghiên cứu về cấp lãnh đạo Taleban trong 8 năm, nhà báo Dam khẳng định : thủ lãnh Omar không hề đặt chân sang lân bang Pakistan, chọn trú ẩn tai quê hương bản quán và trong 8 năm qua sống cách căn cứ Mỹ chỉ vài dặm.Tài liệu của nhà báo Hòa Lan là trái ngược thông tin của chính quuyền Kabul và viên chức Washington theo đó Omar hoạt động tại Pakistan và đã chếr.Theo tập sách của nhà báo Bette Dam, cựu Tướng David Petraeus từng chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan và nguyên giám đốc CIA tỏ ý hoài nghi. Nhà báo Dam xác nhận Omar suýt bị khám phá 2 lần