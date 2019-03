Boston: Ông Gốc Việt Bị Bắt Vì Bí Mật Quay Phim Nhà Vệ Sinh

(Xem: 246)

NEW YORK - Thẩm quyền cảng New York và New Jersey bắt được 3200 pound cocaine trên 1 con tàu chở container hôm 28-2. Số hảng cấm này gồm 60 bao bột trắng được nhận diện là cocaine, là nhiều nhất 25 năm. Cơ quan kiểm soát thuế và biên giới (CBP) cho biết giá thị trường của số hàng cấm này là 77 triệu MK. Con tàu chở hàng cấm có nguồn gốc Nam Mỹ.