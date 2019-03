Đề Án Ngân Sách 2020 Để Xây Tường Cắt Medicare Nửa Tỉ Tăng Quân Phí 5%

WASHINGTON - Đề án ngân sách của chính quyền Trump đã chuyển tới Hạ Viện nay thuộc quyền kiểm soát của đảng DC – nhận xét đầu tiên của nhà báo là nhiều cắt giảm được dự liệu nhưng cân bằng ngân sách không thể đạt được trong 15 năm.CNN đưa tin : ngân sách trị giá 54.700 tỉ này cũng duyệt lại cuộc đấu tranh về chi phí xây tường biên giới – dự chi tường biên giới là 8.6 tỉ, cao hơn hẳn yêu cầu ban đầu của TT Trump là 5.6 tỉ trong khi ông muốn cắt các chi tiêu liên bang trị giá 2.700 tỉ.Đề án ngân sách 2020 hô hào giảm 5% với các chi tiêu phi quốc phòng, và tăng quân phí từ 716 tỉ lên 750 tỉ, là tăng 5%.Tuy thâm thủng là 22.000 tỉ, chính quyền Trump mô tả kế hoạch ngân sách này lả “sạch sẽ” không gây bất lợi với tăng trưởng kinh tế theo chỉ tiêu tăng GDP 3%.Dự báo cập nhật của Bạch Ốc ghi : nợ công sẽ là 31.000 tỉ vào năm 2029 so với mức độ hiện tại là trên 22.000 tỉ.Tại Capitol Hill, chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và thủ lãnh thiểu số Hạ Viện Chuck Schumer báo trước : sẽ bác kinh phí 8.6 tỉ dành cho tường biên giới.Bản phân tích ngân sách do các báo thực hiện cho thấy vài điểm đáng chú ý:-- Ngân sách tăng 5% cho Bộ Quốc Phòng, tăng 7.5% cho Bộ Cựu Chiến Binh và Bộ Nội An (bao gồm tiền tuần tra biên giới). NASA cũng được tăng ngâns ách.-- Dự thảo ngân sách của Trump cắt ngân sách 10 bộ và cơ quan từ 10% trở lên riêng trong năm tới (2020): Bộ Nông Nghiệp, Bộ Giáo Dục, Bộ Năng Lượng, Bộ Y Tế và Nhân Dụng, Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị, Bộ Ngoại Giao, Bộ Giao thông, Lực Lượng Công Binh, Sở Bảo Vệ Môi Trường (hai cơ quan sau này bị cắt 1/3 ngân sách).-- Trump muốn 8.6 tỷ đôla xây tường, trong khi cắt giảm số người đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội (welfare); dự kiến tiết kiệm 220 tỷ đôla trong thập niên tới về tiền SNAP (viết tắt của: Supplemental Nutrition Assistance Program), tức là tiền trợ cấp thực phẩm foodstamp; tiết kiệm hơn 20 tỷ đôla tiền TANF (viết tắt của: Temporary Assistance for Needy Families), tức là trợ cấp xã hội cho phụ nữ có thai và gia đình nghèo có con nhỏ.-- cắt giảm tiền già Medicare hơn 500 tỷ đôla.