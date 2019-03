Học Sinh Bãi Khóa 15/3/2019: Chống Biến Đổi Khí Hậu

SAN DIEGO - Giới trẻ khắp thế giới đã định bãi khóa ngày Thứ sáu 15-3 để gửi thông điệp nhắc nhở người lớn chống biến đổi khí hậu – cùng ngày ấy, hàng chục ngàn học sinh từ Hoa Kỳ đến Malaysia, Hong Kong (tổng cộng 80 nước) bỏ học 1 ngày để yêu cầu người lớn nhận biết biến đổi khí hậu là khủng hoảng, cần có kế hoạch ứng phó.Thiếu niên khởi xướng phong trào là 1 học sinh Thụy Điển được biết với tên Greta Thunberg - em không đi học để ép chính quyền hành động về biến đổi khí hậu.Giới trẻ khắp thế giới hưởng ứng. Phong trào kể ra 5, 6 lý do để bất bình về sự thiếu hành động của chính quyền : gồm nguy cơ tăng nhiệt của khí quyển sẽ đưa tới những hậu quả tai hại khôn lường không thể sửa chữa.Tại San Diego, em Kate Anchondo nói : khoa học đã nhận biết tình hình này từ 1 thơi gian dài và chúng ta chưa thực sự đối đầu.Lên tiếng hôm chủ nhật tại nơi sẽ tập trung học sinh bãi khóa ngày 15-3, Anchondo trưng bày phúc trình của 1 ủy ban liên chính phủ (IPCC) về biến đổi khí hậu như là lời hô hào hành động khẩn cấp. IPCC nêu rõ khác biệt giữa 2 mứcc độ tăng nhiệt 1.5 độ C và 2 độ C, với các hậu quả thảm họa của trường hợp sau (tăng 2 độ) với cuộc sống của con người và môi trường sinh thái đa đạng.Phóng viên cho biết : phong trào nhận thấy 1 số thành công. Cô Sara Wanous của Citizens Climate Lobby (CCL) mời nữ sinh 17 tuổi Piper Christian tham gia ủy ban giáo dục vì nỗ lực vận động của em tại tiểu bang nhà Utah.Trong 1 sự kiện khích lệ, học sinh Michigan đã vận động thành công dân biểu địa phương thảo luận với CCL – sau buổi tiếp xúc CCL, nhà lập pháp này đã đặt vấn đề tại nghị trường tiểu bang.