Lễ Đặt Lư Hương Ở Tượng Đài Đức Thánh Trần, Biểu Tình

Đặït lư hương và biểu tình.

Westminster (Bình Sa)- - Để tiếp tục cuộc biểu tình lẽ ra được tổ chức vào chiều ngày 24 tháng 2 vừa qua nhưng vì lý do để hổ trợ cho giới trẻ tổ chức buổi xuống đường và ca nhạc đấu tranh được tổ vào chiều ngày 26 tháng 2 vừa qua, nên Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã hoản lại cuộc biểu tình cho đến ngày 10 tháng 3 năm 2019 để tiếp tục nhiệm vụ yểm trợ Quốc Nội sau những cuộc xuống đường của dân chúng, và các Tôn Giáo v.v… để phản đối luật bán nước Ba Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng mà chúng ta đã đồng tâm Biểu tình liên tục và tổ chức các buồi ca nhạc đấu tranh, từ tháng 6 năm 2018 đến nay.Đặc biệt trong cuộc biểu tình lần nầy đã diễn ra vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật ngày 10 tháng 3 năm 2019 nầy cũng để tố cáo nhà cầm quyền cộng sản đang tiếp tục truy bắt, tra tấn những người dân ở khu Vườn Rau Lộc Hưng, những thành phần có ảnh hưởng bất lợi cho cuộc cướp đoạt đã và đang diễn ra từ đầu tháng 1 năm 2019 đến nay.Trong dịp nầy cũng thể theo yêu cầu của một số đông đồng hương và các Hội Đoàn, Đoàn thể… ban tổ chức cũng đã thực hiện một lư hương trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên phố Bolsa để bù lại sự xúc phạm mà bọn Cộng sản đã lấy đi lư hương trước tượng Đức Thánh Trần trên bến Bạch Đằng ở Sài-Gòn vào ngày 17 tháng 2 năm 2019, đã được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thiết lập trên 45 năm nay.Tham dự cuộc biểu tình ngoài các thành viên trong Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần, Ban đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Cộng Đồng Người Việt San Diego, Hội Hùng Sử Việt San Diego, các em học sinh Trường Trung Học Garden Grove, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng cùng số đông đồng hương và các cơ quan truyền thông. Quan khách có Ngị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Tài Đỗ.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm tiếp theo Ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Văn Ức, ông Phan Tấn Ngưu, ông Phát Bùi, ông Lê Quang Dật, ông Hứa Trung Lập… lên niệm hương cầu nguyện và làm lễ đặt lư hương, sau đó qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn và đồng hương lần lượt lên đốt nhang.Tiếp theo ông Phan Kỳ Nhơn lên phát biểu, trong lời phát biểu ông nói: “Trong tinh thần chống ngoại xâm, việc di dời lư hương là để chúng lấy lòng Tàu cộng, Tượng Ngài và lư hương còn đó đã nói lên tinh thần chống ngoại xâm qua những lần đại thắng Nguyên Mông. Ông kêu gọi mọi người hãy giữ vững lằn ranh quốc cộng. Ông cho biết hiện tại có những cuốn phim thực hiện trong nước, yêu cầu đồng hương chúng ta hãy tẩy chay không xem, phải cảnh giác để không sa vào âm mưu của Nghị Quyết 36…” (trong lúc nầy một số hình ảnh tài liệu được phổ biến cho thấy Diễn viên điện ảnh Ngô Thanh Vân hãnh diên với áo đỏ sao vàng trong tài liệu có ghi hàng chữ: “Là người Việt Quốc Gia thì không xem phim cộng sản.”Tiếp theo lời phát biểu của Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, Nghị Viên Phát Bùi, ông nói: “Hôm nay chúng ta an vị lư hương trước Tượng Đài Đức Thánh Trần, ông nhắc lại việc di dời lư hương của Ngài tại Sài Gòn. Khi trong nước dẹp lư hương của Ngài thì lập tức tại hải ngoại có ngay lư hương.” Ông cảm ơn ông Phan Kỳ Nhơn, Đền thờ Đức Thánh Trần và sau đó ông ủng hộ $1,000 để bù thêm vào chi phí đặt lư hương.Sau đó, là phần phát biểu của MS. Lê Minh, đại diện Hội Đồng Liên Tôn, Ông nói: “Cộng sản di dời lư hương để đồng bào chúng ta không có chỗ thắp nhang để tỏ lòng biết ơn tiền nhân đối với đất nước, noi gương tinh thần Đức Trần Hưng Đạo bảo vệ quê hương. Thay mặt HĐLT cảm ơn ban tổ chức, Trong dịp nầy ông cũng kêu gọi chúng ta hãy đoàn kết để tiếp tục con đường đấu tranh cho quê hương có tựï do, dân chủ…”Tiếp theo lời phát biểu của Bà Đặng Kim Trang, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego, ông Nguyễn Văn Lực Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego, NT. Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ Hải Ngoại; ông Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Nghị Viên Tài Đổ, Đại diện giới trẻ Giáo Sư Nguyễn Phan Robert lần lượt lên phát biểu, tất cả mọi người đều tỏ lòng biết ơn đối với ban tổ chức và ca ngợi việc làm của Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần về việc đặt lư hương để đồng hương có nơi thắp nhang cầu nguyện.Sau lời phát biểu, đoàn người biểu tình đã sắp thành hai hàng dài cùng đi cùng hô vang những câu khẩu hiệu: “Đả Đảo Cộng Sản Việt Nam Bán Nước” “ No Special Economic Zone China”… đoàn người đi dưới một rừng cờ vàng, cờ Hoa Kỳ phất phới tung bay trên Đại Lộ Bolsa xen lẫn những lời hô khẩu hiệu còn có những tiếng kèn xe chạy dọc theo đại lộ bóp kèn hỗ trợ tinh thần cho cuộc biểu tình.Cuộc biểu tình chấm dứt vào lúc 5:30 cùng ngày.Mọi chi tiết liên lạc: ông Phan Kỳ Nhơn (714) 854-4584.