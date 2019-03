1.300 Công Nhân Đình Công Tiếp

SAIGON -- Cuộc đình công vẫn tiếp diễn...Bản tin VOV kể chuyện: An Giang có hơn 1.300 công nhân đình công đòi quyền lợi.Hơn 1.300 công nhân thuộc công ty may mặc ở An Giang đình công phản đối về chế độ làm việc, lương, thưởng.Bản tin VOV ghi rằng vào sáng 11/3, hơn 1.300 công nhân Công ty TNHH may mặc Lu An, thuộc Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tổ chức đình công phản đối Công ty về chế độ làm việc, tiền công, tiền thưởng.Trước đó, vào ngày 8 và 9/3 vừa qua, các công nhân của Công ty TNHH may mặc Lu An đã xin nghỉ việc phản đối các chế độ tiền lương, tiền thưởng, việc tăng ca và làm thêm giờ do Công ty đặt ra. Các công nhân cho rằng những quy định của Công ty không thỏa đáng, không đảm bảo cuộc sống của công nhân nên mới xin nghỉ việc và tổ chức đình công, đồng thời đề nghị gặp lãnh đạo Công ty để giải quyết nhưng không gặp được.Một công nhân của công ty tham gia đình công sáng nay nói: "Giám đốc cũ còn chịu đứng ra giải quyết, còn bà giám đốc này không chịu giải quyết, không chịu nói chuyện, bà này còn thách đố để xem ai cứng đầu hơn ai... bà giám đốc không thèm nói chuyện với công nhân là coi thường công nhân".Trong khi đó, báo Lao Động ghi nhận rằng vào sáng 11.3, hơn 1.300 người lao động (NLĐ) tại Cty TNHH May mặc Lu An đã ngưng việc và tập trung tại nhà ăn của Cty đòi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo về chế độ làm việc, tiền làm thêm giờ, quà 8.3,...Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo BQL Khu kinh tế, LĐLĐ tỉnh, CĐ các KCN An Giang và chính quyền địa phương, tiến hành hỗ trợ, ổn định tình hình và tổ chức đối thoại với NLĐ ngay tại nhà ăn của Cty.Tại đây NLĐ yêu cầu Giám đốc Cty trực tiếp trả lời và giải thích rõ những thắc mắc... Dù có mặt tại buổi làm việc, nhưng Giám đốc Cty cho rằng ý kiến này đều trùng lặp với những ý kiến đã được trả lời trên thông báo nên không đồng ý nhắc lại.Nhiều NLĐ phản ứng vì cho rằng nội dung trả lời trong thông báo chưa thỏa mãn... Do không được đáp ứng nên hai bên không đi đến thống nhất. Đến khoảng 10h30, hàng trăm công nhân đã bỏ ra về.Trước đó, vào khoảng 8h10', ngày 9.3 (thứ bảy), có hơn 800 NLĐ tại Cty TNHH May mặc Lu An tổ chức ngưng việc (số còn lại khoảng 700 NLĐ ở tại xưởng nhưng không làm việc) để đòi quyền lợi chính đáng, hợp pháp.Cụ thể, NLĐ phản ánh, Cty áp dụng tăng sản lượng so với trước đây khiến nhiều NLĐ không đáp ứng được; việc quy định báo sản lượng mỗi giờ/lần, gây mất thời gian và chưa hợp lý (tại mỗi giờ sản lượng có thể khác nhau, nhưng tổng sản lượng ngày vẫn đảm bảo); Mỗi đơn hàng có độ khó, dễ khác nhau, nên đề nghị có định mức cố định đối với từng đơn hàng; Cty không tặng quà LĐ nữ trong dịp 8.3; Thái độ của một số bộ phận quản lý người nước ngoài đối với công nhân chưa tốt. Công nhân đề nghị xem xét giải quyết nghỉ phép qua điện thoại đối với trường hợp đột xuất (con bệnh, nằm viện,…) không phải vào xin phép chủ quản.NLĐ phản ánh còn bất cập về lương giữa lao động thâm niên và lao động mới vào (nhân viên mới sản lượng thấp nhưng lương vẫn ngang bằng với lao động có năng suất cao hơn); NLĐ bị trừ tiền khi nghe điện thoại, đi vệ sinh, nghỉ đột xuất...; NLĐ bệnh phải được đồng ý của chủ quản mới được nhận thuốc; tiền cơm trưa hiện nay Cty chỉ cấp 12.000 đồng/suất; NLĐ đi vệ sinh và uống nước quá 5 phút thì bị trừ tiền chuyên cần...