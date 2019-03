Tập Cận Bình Cảnh Báo Đảng Về “Mối Nguy Trầm Trọng”

Thành Lacey(viết theo Bloomberg News Jan. 21, 2019)Trong khi mối nguy trầm trọng với những bất trắc gia tăng, CT Tập C.B. nhấn mạnh sự cần thiết duy trì sự ổn định về chính trị trong một cuộc họp bất thường của các lảnh tụ TC - một dấu hiệu mới mẻ cho thấy đảng đang gia tăng mối lo ngại về những ảnh hưởng chính trí của nền kinh tế đang bị chậm lại.Họ Tập nói trong một cuộc họp các lảnh tụ đầu xỏ địa phương và các bộ trưởng tại Bắc kinh hôm thứ Hai rằng Đảng CS cần nhiều nổ lực hơn “ để giải quyết và ngăn chận những bất trắc,” Cơ quan ngôn luận Xinhua của nhà nước cho biết như vậy. Ông ta cho biết lảnh vực quan tâm là về sự lảnh đạo, từ chính trị và ý thức hệ cho đến kinh tế, môi trường và tình hình bên ngoài.Họ Tập nói: “Đảng đang đối đầu với những thử thách dài hạn và phức tạp trong vấn đề duy trì sự cai trị lâu dài, sự cải tổ,và mở rộng, một nền kinh tế theo hướng thị trường và trong khuôn khổ môi trường bên ngoài. Đảng đang đối đầu với những nguy cơ nghiêm trọng và do tinh thần chểnh mảng, thiếu khả năng, xa rời quần chúng, và do thụ động va tham nhủng. Đây là đánh giá chung dựa trên những trường hợp thực tế.”Dù Tập đã từng đưa ra lời cảnh cáo tương tự hồi tháng Hai năm 2018, nhưng lời phát biểu hôm thứ Hai này chứa đựng dấu hiệu khẩn thiết hơn. Sự nhắc lại mối đe dọa “ nguy hiểm” cho “sự cai trị lâu dài của đảng” này coi như là mới. Bài ghi lại đầy đủ những nhận xét của ông ta trong buổi họp kín này chưa được công bố. Theo Ether Yin, cố vấn của Trivium China tại BK nói: “ Tập đang thấy sự gia tăng đèn đỏ báo động trên màn hình quan sát của ông ta trên nhiều lảnh vực về nhiều hướng bị đi sai. Ông ta muốn kéo cả toàn cơ chế nhà nước phải chú trọng vào điều này.”Cuộc họp được tổ chức cùng ngày mà China báo cáo về quý phát triển kinh tế bị chậm nhất kể từ mức thấp của cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2009. Các con số nhấn mạnh vào mối lo là sự bàng trướng kinh tế của nhiều thập niên qua giúp cho đảng cầm quyền qua mặt được nhiều chế độ CS khác hình như đang bị ‘xì hơi’.Các lảnh đạo TC còn đang phải đối phó một đương đầu lớn hơn với HK dưới thời Trump đã bị đánh thuế hằng trăm tỷ dollars hàng hoá của China, làm chấn động thị trường thế giới. Họ Tập còn đương đầu với áp lực phài giải quyết vấn đề bản thân sau khi thay đổi hiến pháp cho phép Tập cai trị vỉnh viễn.Ô.Trump đánh tweet hôm tối thứ Hai tại Washington: “China liệt kê con số KT thấp nhất kể từ 1990 vì mối căng thẳng thương mại và chính sách mới của HK. Điều này làm cho China cuối cùng phải “ làm ăn tử tế” lại và đừng có lộn xộn , ma mãnh nữa.”Cuộc họp tai BK gần như mới được định ra vì vài đầu tỉnh phải hoản lại nghị trình của mình để cho đúng với ngày họp. Báo chí nhà nước không thông báo trứơc ngày họp. Buổi họp tương tự hồi năm 2017 trứơc ngày ĐH Đảng lần thứ 19, cứ năm năm một lần về chánh sách KT.Các lãnh tụ TC đang đố đầu với một năm đầy những ngày quan trọng, kể cả lễ kỷ niệm ngày thành lập xứ. vào tháng 01 tây tháng Mười và kỷ niệm làn thứ 70 ngày đàn áp các người chống đối ở Thiên An Môn vào 04 . tâytháng Sáu. Những ngày lớn này đôi khi là dịp để có nhiều lời kết lại chống đối chế độ và thường thì.chính quyền tập trung những ai chống đối lại trước khi đó. Ô. Dennis Wilder, gs tại ĐH Georgetown và giám .đốc về Á châu trong HĐ An ninh QG nói: “ Trái bom loại cocktail này có thể nổ khi người dân nhận ra rằng đảng ...CS Trung quốc không thực hiện đúng những cam kết. Đà kinh tế bị chậm lại ở mức độ chưa từng có từ khi cải cáchlà một tình trạng mịt mờ trong đường hướng của thế hệ lãnh đạo này của đảng CS.”