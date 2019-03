Trộm, Dệt May, Cháy Lớn, Du Lịch, Xe Đụng

Xuân NiệmCõi này đầy những bất an... Ngay như người có tiền cũng chưa chắc được an toàn.Báo Tổ Quốc kể chuyện Long An, “ Vụ kẻ trộm sát hại chồng, vợ tự vệ khiến trộm chết: Đối tượng trộm cắp có nợ tiền nạn nhân”...Theo lãnh đạo địa phương, đối tượng trước đó có vay nợ 60 triệu đồng của nạn nhân nhưng chưa trả. Đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp rồi sát hại chủ nợ, vợ nạn nhân cũng bị truy sát nên tự vệ khiến kẻ trộm tử vong.Chiều ngày 11/3, Thượng tá Phạm Thanh Tâm - Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, Long An xác nhận tại xã Thuận Thành xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người chết, một người bị thương.Bản tin VNews kể chuyện “Ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ USD”...Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp dệt may đã ký đủ đơn hàng đến hết quý 3, thậm chí là cho cả năm 2019. Với việc tận dụng Hiệp định CPTPP, EVFTA và thắng lợi năm 2018, ngành dệt may xác định mục tiêu xuất khẩu kỷ lục 40 tỷ USD năm 2019, đồng thời sẵn sàng đối phó thách thức.Nhiều doanh nghiệp may đã chủ động đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm nhằm đáp ứng kịp các đơn hàng xuất khẩu. Cho đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp đã ký đủ đơn hàng xuất khẩu đến hết quý 3, thậm chí là cho cả năm 2019.Báo Pháp Luật kể chuyện cháy Sài Gòn: Hỏa hoạn được cho là xuất phát từ đám cháy cỏ, sau đó lan vào kho hàng ở quận 12, TP.SG trong đêm.Đến khuya ngày 10-3, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 12 (TP.SG) phối hợp với các đơn vị PCCC TP.SG dập lửa ở đám cháy kho hàng trên địa bàn phường Thới An (quận 12)....Sau nhiều giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hỏa hoạn đã khiến một khối lượng lớn hàng hóa trong kho hàng bị thiêu rụi nhưng không gây thiệt hại đáng tiếc về người.Báo Lao Động kể về du lịch sinh thái: Du lịch sinh thái ngày càng thu hút được sự quan tâm du khách và được xác định là một trong những ưu tiên của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam. Các khu du lịch sinh thái xuất hiện ở nhiều nơi, trong khi nguồn nhân lực ngành này đang rất thiếu.Nắm bắt nhu cầu này, từ năm 2019, Trường Đại học (ĐH) Lâm nghiệp bắt đầu tuyển sinh ngành mới với tên gọi “Du lịch sinh thái”....Trước mắt, năm 2019, ĐH Lâm nghiệp sẽ tuyển 70 chỉ tiêu, dựa trên xét điểm thi THPT quốc gia, tổ hợp B00, C00, C15, D01.Báo Thanh Niên kể chuyện Hải Phòng: Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ 5 phút ngày 10.3.Thời điểm xảy ra vụ việc, bé trai N.Đ.T (22 tháng tuổi, con anh N.T.T ngụ số 45/299 đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) được ông ngoại đưa sang sân nhà thờ Thư Trung chơi thì bị nữ tài xế Trần Thị Trâm (làm nghề nối mi ở gần nhà thờ Thư Trung) lùi xe ô tô bán tải cán lên người. Cháu N.Đ.T đã tử vong tại chỗ.Theo các nhân chứng, chị Trâm là chủ sở hữu một chiếc xe ô tô Kia Morning màu vàng thường đỗ trong sân nhà thờ Thư Trung, còn chiếc xe bán tải màu đen, biển số 15C - 309.39 chị Trâm điều khiển và gây tai nạn chết người là của bạn chị này.Bản tin TTXVN kể chuyện nâng cấp cà phê...Theo tiến sỹ Manuel Diaz.P chuyên gia tư vấn cà phê đến từ Mexico, Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê robusta lớn thứ 2 trên thế giới thế nhưng giá trị cà phê mang lại cho Việt Nam chưa cao. Để nâng cao nâng cao chất lượng cà phê, Việt Nam cần xây dựng một quy chuẩn khắt khe hơn đối với sản xuất cà phê, tìm hướng nâng cao sản lượng, chất lượng cà phê trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật, chứ không nên nâng cao sản lượng cà phê dựa vao phân bón. Cà phê đặc sản đã phát triển ở nhiều nước trên thế giới, ở Việt Nam ngành hàng nay còn rất mới mẻ nên cần khai thác, quảng bá cà phê đặc sản ở thị trường trong nước tốt hơn sau đó mới đến thị trường ngoài nước.Báo Giáo Dục VN kể: Trong nhiều khu bếp ăn tại một số trường học, Táo quân chẳng thấy đâu chỉ thấy toàn "ma quỷ" ngày đêm tìm cách bòn rút tiền của phụ huynh, làm giàu bất chính....Tiếp xúc với nhiều giáo viên, công ty cung cấp thực phẩm tại các địa phương khác nhau phóng viên nhận thấy đây là một vấn đề nhức nhối trong ngành giáo dục.Nó không chỉ diễn ra ở Hà Nội, Nam Định mà xảy ra ở rất nhiều các địa phương khác nhau. Các vụ ngộ độc diễn ra ở Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Giang, Hà Nội, thành phố SG…Trong khi các bậc phu huynh lo ngay ngáy con em đi học ăn phải thực phẩm bẩn thì nhiều công ty, hiệu trưởng, bếp ăn vẫn dửng dưng làm giàu trên tính mạng của học sinh.Bản tin VOV kể: Cần “bình đẳng” trong thu mua giá mía...Cùng một tỉnh nhưng lại có giá thu mua mía khác nhau, khiến nông dân trồng mía của tỉnh Phú Yên bất mãn và xảy ra tranh chấp nguyên liệu mía.Giá thu mua mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Phú Yên xuống thấp trong khi đó có sự chênh lệch giá thu mua giữa các nhà máy khiến nông dân bức xúc và đã xảy ra tình trạng tranh chấp nguyên liệu mía.Huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên là vùng nguyên liệu mía của nhà máy mía đường Tuy Hòa với diện tích hơn 5.000 ha. Từ đầu niên vụ 2018 - 2019, nhiều nông dân ký hợp đồng bao tiêu mía cây với nhà máy đã được cấp phiếu đốn chặt. Tuy nhiên, giá thu mua của nhà máy này thấp hơn so với các nhà máy khác trong tỉnh khiến nông dân rất bức xúc.Báo An Ninh Thủ Đô kể: ngày 08-3-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, sinh năm 1961, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, trú tại đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Hoạt động thiện nguyện (TN) của các trường học nhiều nơi đã trở thành phong trào tổ chức thường xuyên, liên tục. Tùy theo đặc thù từng vùng miền, các chủ đề TN gắn với từng phong trào như: “Nuôi heo đất”, “Thắp sáng những ước mơ”, “Thầy giúp trò nghèo vượt khó”, “Tiếp sức đến trường”, “Nồi cháo yêu thương”…Nhìn hơn 500 HS Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) cùng các phụ huynh tham gia chương trình “Thắp sáng yêu thương” tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ai cũng cảm động. Thậm chí, nhiều giọt nước mắt đã lăn trên má khi chứng kiến các em tặng quà cho các bệnh nhi nặng, khi dịch chuyển vẫn mang theo bình truyền thuốc bên người, tóc đã rụng hết sau đợt hóa trị.VietnamNet kể: Dân Việt rớt nước mắt trên mỏ 'vàng đen' số 1 thế giới.Chiếm tới 60% lượng hồ tiêu xuất khẩu trên toàn thế giới, song gần đây người nông dân trồng tiêu vẫn rớt nước mắt khi mặt hàng được coi là “vàng đen” đang giảm giá không phanh....Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ NN-PTNT) cho biết, giá tiêu xuất khẩu bình quân năm 2018 đạt 3.260 USD/tấn, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2017.Giá hạt tiêu đã bắt đầu vào quỹ đạo giảm từ nửa cuối năm 2016 sau khoảng một thập kỷ tăng giá liên tục (2006-2015). Nguyên nhân chủ yếu là do sự mở rộng đáng kể diện tích trồng tiêu ở hầu hết các nước sản xuất, đặc biệt là tại Việt Nam, Brazil và Campuchia, khiến cho cung tăng cao so với cầu, Cục này cho hay.Theo Hiệp hội VPA, trên phạm vi thế giới, trong vòng 5-7 năm qua, diện tích hồ tiêu tăng 3 lần (đạt 480.000ha) nhưng giá trị hạ thấp 4 lần.Bản tin Zing kể: Chợ Đầm mới ở Nha Trang ế khách, hàng trăm tiểu thương rao bán sạp...Sau 2 năm hoạt động, hàng trăm lô sạp trong chợ Đầm mới đóng cửa im lìm. Chủ nhân dán bảng bán, sang nhượng khắp nơi....Khu chợ Đầm mới có quy mô lên đến hơn 1.000 lô sạp, riêng tầng 2, tầng 3 có hơn 800 lô sạp nhưng đến nay chỉ chừng 50 người đến kinh doanh, số còn lại đều đóng cửa, rao bán hoặc cho thuê lại.