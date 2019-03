SỰ KIỆN RE:IMAGINE GARDEN GROVE – ART IN THE PARK

DO THÀNH PHỐ VÀ HỌC KHU HỢP TÁC TỔ CHỨC THỨ BẢY TUẦN NÀY, NGÀY 16 THÁNG BA









Thành phố Garden Grove, phối hợp cùng Học khu Garden Grove (GGUSD) mang đến cộng đồng sự kiện Re: Imagine Garden Grove-Art in the Park vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3, 2019, từ 11:00 giờ trưa đến 3:00 giờ chiều, trong khuôn viên Village Green park, tại địa chỉ 12732 Main Street.



Các chương trình được tổ chức trong sự kiện miễn phí lần này bao gồm “Con Đường Vườn Cổ Tích” (Fairy Garden Pathway), được thiết kế bởi các em học sinh từ 48 trường tiểu học tại Garden Grove; một bức thư dài 50 feet được thiết kế bởi các học sinh nghệ thuật từ tám trường trung học Garden Grove và Trường Bell Intermediate School; đồ thủ công tự làm, được phụ trách bởi các nghệ sĩ địa phương và Câu lạc bộ Boys and Girls Clubs of Garden Grove; và các nhà cung cấp thực phẩm, bao gồm tiệm Renegade Taco sắp khai trương từ SteelCraft Garden Grove.



Người tham dự cũng có thể thưởng thức xem các buổi trình diễn nghệ thuật trên không (plein air art), vẽ tranh tường (mural) và những nghệ thuật đương đại khác.



Vào lúc 12:30 trưa, các thành viên của Hội đồng thành phố Garden Grove và Hội đồng quản trị Hoc khu GGUSD, sẽ tham gia Quỹ cộng đồng Garden Grove (GGCF) để trao tặng hai tờ chi phiếu trị giá $1,000 cho hai trường trung học, Los Amigos high school và Santiago high school đã giành chiến thắng trong cuộc thi ‘Grove Art Installation.’



Sự kiện 'Art in the Park' là một nỗ lực nhằm xây dựng hình ảnh Thành phố Garden Grove, đồng thời thúc đẩy sự kiện Re:Imagine Garden Grove đến gần cộng đồng hơn. Sự kiện tạo mối quan hệ đối tác với học khu Garden Grove, giúp hỗ trợ mục tiêu của Thành phố để tiếp tục nâng cao những chương trình nghệ thuật đa dạng tại Quận Cam.



Để biết thêm thông tin, xin liên lạc về Ban Phục vụ cộng đồng tại (714) 741-5200, hoặc coi tại website ggcity.org, hoặc trên Facebook tại Garden Grove City Hall.