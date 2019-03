Cali: 8% Học Sinh Lớp 11 Bị Tình Nhân Bạo Lực

Theo Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC), 23% phụ nữ tại Hoa Kỳ từng bị bạn tình dùng bạo lực trước tuổi 18. Thanh thiếu nữ tuổi từ 16 tới 24 có tỉ lệ bị bạn tình lạm dụng cao nhất, so với tất cả những nhóm tuổi khác.Gần 1/9 thiếu nữ từng bị bạo lực thể xác từ người bạn tình. Đối với 11 triệu nữ nạn nhân hãm hiếp, vụ tấn công xảy ra khi họ chưa tới 18 tuổi. Đây cũng là sự thật đối với khoảng 1.5 triệu nam nạn nhân.Bạo lực trong lúc hẹn hò có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai bất luận hoàn cảnh, thu nhập, danh tính hay giới tính. Tuy nhiên, nạn nhân thường là phụ nữ hơn, và họ có nguy cơ bị thương nghiêm trọng và tử vong nhiều hơn. Các vị thành niên là những người xác nhận là đồng tính nam nữ, lưỡng tính, và chuyển giới và những người trong các nhóm da màu hay chủng tộc thiểu số bị bạo lực với bạn tình nhiều hơn, cũng như tất cả các loại bạo lực khác. Gần ¼ thanh thiếu niên đồng tính nữ, nam và lưỡng tính trong mối quan hệ tình cảm báo cáo bị bạo lực tình dục trong một thăm dò gần đây.Tại California, 8% của học sinh lớp 11 là nạn nhân của lạm dụng thể xác bởi người bạn tình. Trong số các phụ nữ trưởng thành trong tiểu bang Cali, 34% báo cáo đã từng là nạn nhân của bạo lực do bạn tình gây ra theo một thăm dò của Blue Shield of California Foundation cho thấy.Nhiều nạn nhân vị thành niên không nói cho gia đình hay bạn bè biết về việc bị lạm dụng, một phần bởi vì họ tin rằng bạo lực là “bình thường” trong mối quan hệ. Một số lo sợ họ không được tin tưởng hay những người gây ra bạo lực đối với họ sẽ làm hại thêm cho họ hay cho những người thân yêu của họ.Bởi vì bạo lực, gồm bạo lực do bạn tình bây ra, trở thành quá bình thường và có những ảnh hưởng cả cuộc đời, CDC xem nó như là ưu tiên lành mạnh công chúng.